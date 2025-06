«Mi presidenta tuvo opción de entrar en el Granada, pero no se dio»

Fran Sánchez, con los otros tres 'ex' del Granada en el Juárez.

Rafael Lamelas Granada Domingo, 22 de junio 2025, 00:01 Comenta Compartir

–Cuente a qué se dedica.

–Además de estar en el FC Juárez, pertenezco a un grupo del que dependen varios clubes, bajo una ... propiedad mexicoamericana. Tenemos también El Paso Locomotive, de la Segunda división en Estados Unidos, junto a un equipo de béisbol en el que no influyo. Es un proyecto ilusionante, que también sopesa desembarcar en Europa algún día. Antes de venir, tuve algunas propuestas para continuar en España, pero cuando esto llegó, con 35 años, no sabía si sería el mejor paso para mi carrera pero sí que me haría mejor profesional.

–¿Cómo le ha ido al equipo? –Hemos hecho récord de puntos y posición. Es un club fundado en 2015 al que anteriormente no le salían bien las cosas en cuanto a resultados y era una motivación venir y mejorarlo. Ya estamos preparando el próximo torneo, que aquí empieza el 13 de julio. Después, a finales, hay otra competición contra equipos de EEUU. Ritmos diferentes, pero una experiencia buena. Aquí hay jugadores conocidos como Sergio Ramos, Sergio Canales, Óliver Torres, Ocampos, Pau López... Noticia relacionada «Pacheta es un técnico que vela porque haya felicidad a su alrededor» –Alejandra de la Vega, dueña del Juárez, sonó para impulsar un proyecto en Europa y se la relacionó con el Granada. –Sí, algo sé, pero también es una pregunta más para ella (risas). Es cierto que ha podido entrar en varios clubes en España. Tanto ella como su marido son gente seria, con detalles increíble en el día a día conmigo y mi familia. Tienen el potencial empresarial como para entrar en nuestro continente, pero es algo que tienen que decidir ellos. Mi presidenta tuvo la opción de entrar en el Granada, no sé cuánto estuvo de cerca, pero no se dio. –¿Ve posible un desembarco entonces? –Repito que es algo que tendrá que resolver ella. Hablamos a diario, pero de otras cosas. Mantenemos una relación estrecha con el proyecto de Juárez. Sería una inversión importante y yo no tengo el dinero para hacerlo. No puedo determinar lo que harán. Les ayudo en lo que necesitan. Ojalá se diera su desembarco.

