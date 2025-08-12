Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pau Casadesús sale a entrenar junto al resto de sus compañeros. J. I. C.

Entrenamiento del Granada

Pau Casadesús empieza a probarse con el grupo en una sesión sin Manu Lama

Martin Hongla se retira antes de tiempo de la sesión por precaución al sufrir un golpe en el hombro derecho

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 12:21

Pau Casadesús empezó a probarse con el grupo durante el entrenamiento del Granada de este martes en la Ciudad Deportiva del club, abierto al completo ... para los medios de comunicación como el segundo de la semana tras el vespertino del día anterior. El lateral derecho sigue en pleno proceso de recuperación del esguince que sufrió en el tobillo izquierdo tras debutar en el primer partido amistoso de la pretemporada, contra el Orlando Pirates. Casadesús participó en un ejercicio de circulación de balón con movilidad y a continuación se retiró al gimnasio. De momento, Oscar Naasei y Gael Joel siguen siendo los futbolistas con los que cuenta Pacheta para la posición a falta de comprobar si el jugador firmado del Andorra puede recuperarse para la visita del Deportivo de La Coruña a Los Cármenes este sábado (21.30 horas).

