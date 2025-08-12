Pau Casadesús empieza a probarse con el grupo en una sesión sin Manu Lama

Pau Casadesús empezó a probarse con el grupo durante el entrenamiento del Granada de este martes en la Ciudad Deportiva del club, abierto al completo ... para los medios de comunicación como el segundo de la semana tras el vespertino del día anterior. El lateral derecho sigue en pleno proceso de recuperación del esguince que sufrió en el tobillo izquierdo tras debutar en el primer partido amistoso de la pretemporada, contra el Orlando Pirates. Casadesús participó en un ejercicio de circulación de balón con movilidad y a continuación se retiró al gimnasio. De momento, Oscar Naasei y Gael Joel siguen siendo los futbolistas con los que cuenta Pacheta para la posición a falta de comprobar si el jugador firmado del Andorra puede recuperarse para la visita del Deportivo de La Coruña a Los Cármenes este sábado (21.30 horas).

A la lesión de Lucas Boyé se le sumó la baja de Manu Lama, aún por esclarecer, mientras Sergio Ruiz volvía a trabajar con normalidad pese a ausentarse en el Trofeo Ciudad de Granada. El entrenador mantuvo en dinámica al juvenil Mario Jiménez, tras estrenarse con el primer equipo durante el trofeo; no así al nigeriano Anthony Obi, que ya faltó en el partido de Los Cármenes al jugar por la mañana con el combinado sub-23 del Al Ain. Carlos Guirao ejerció de tercer portero en lugar del habitual Bohdan Isachenko.

Tampoco completó el entrenamiento Martin Hongla, que sufrió un golpe en el hombro derecho durante una porfía y ya no participó ni en un ejercicio de finalizaciones ni en el partidillo con normas con el que concluyó la sesión. En esa misma articulación sufrió un percance sin importancia Luca Zidane tras una gran parada. También se llevó un susto Sergio Rodelas al chocar con el hombro de Seydou Fall, con un leve corte en la encía.

Mucha intensidad

Pacheta exigió mucha intensidad a sus futbolistas en todo momento. Durante el ejercicio de finalizaciones requirió a sus extremos que luego acudieran a defender a los laterales para aumentar su capacidad de esfuerzos, con Sergio Ruiz, Pedro Alemañ y Jorge Pascual al margen. Los tres se reincorporaron al partidillo final, durante el que Stoichkov y Alemañ estuvieron muy acertados de cara a gol. Exhibió su pegada José Arnaiz, ya a tope. El técnico pareció también satisfecho con la entrega sin balón de los canteranos Samu Cortés y Mario Jiménez.