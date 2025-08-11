Jorge Pascual apunta al '9' sin Lucas Boyé

Pacheta temía que le quitasen a Lucas Boyé el último día del mercado de fichajes y finalmente no podrá contar con él ni tan siquiera ... para el primer partido de Liga. El esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que el delantero argentino sufre le apartará por lo pronto hasta septiembre, perdiéndose no solamente la visita del Deportivo de La Coruña a Los Cármenes este sábado (21.30 horas), sino los duelos siguientes con el Eibar en Ipurua y con el Mirandés de vuelta al Zaidín. Boyé era el autor, además, del único gol rojiblanco al menos en los cuatro amistosos retransmitidos de la pretemporada, en Chiclana contra el Cádiz.

Al entrenador del Granada no le queda otra que remodelar su ataque con los recursos con los que ahora mismo cuenta en la plantilla, aunque no descartara algún fichaje antes de la inauguración del campeonato. Por lo pronto, lo más probable es que tenga que aferrarse a dos atacantes recién firmados que debutaron precisamente con el Al Ain este pasado sábado tras caer lesionado Boyé. Jorge Pascual apunta al '9' ya contra el Deportivo, mientras que José Arnaiz parece abocado al rol de revulsivo al menos por ahora hasta su puesta a punto definitiva ya con minutos de juego.

Sin otro delantero natural en el banquillo con el Al Ain tras el amistoso con su combinado sub 23 durante la mañana en la Ciudad Deportiva del club, Pacheta no dudó en tirar de Pascual cuando Boyé cayó lesionado al cuarto de hora y ya sumó tanto rodaje como si hubiera salido de inicio prácticamente. El futbolista de 22 años firmado del Villarreal estuvo participativo y luchador, protagonista de varias maniobras prometedoras dentro del área que despertaron sus primeros aplausos de Los Cármenes pese a que la mayoría de sus disparos acabaran fuera o desviados por defensores del rival.

Pascual comparte ciertas características con el propio Boyé. Tampoco él es un delantero centro al uso –de ahí su falta de grandes cifras goleadoras– pese a poseer un físico aparentemente ideal para ese papel, con querencia por abandonar el área y contribuir al juego colectivo de espaldas a la portería contraria. Y como el argentino, también él aporta el esfuerzo en la presión sobre la salida de balón del contrario que los rojiblancos pretenden.

Al reemplazar a Boyé, Pascual coincidió durante media hora con Stoichkov. El gaditano ejerció de mediapunta al sacrificar Pacheta la figura de un tercer centrocampista ante la sanción de Pedro Alemañ contra el Deportivo y aportó cierta claridad entre líneas, con buenos pases al espacio sobre todo para Souleymane Faye por la banda izquierda, aunque luego le faltara pegada. Su entrenador destacó su «paso adelante» en el equipo y se mostró convencido de que «será importante», de lo que se deduce que volverá a ser titular contra el Deportivo pese a su sustitución durante el descanso con el Al Ain.

La entrada de Arnaiz como Stoichkov anticipa la probable competencia entre ambos por ese rol de segundo punta en adelante, toda vez que la falta de ritmo del futbolista firmado libre de Osasuna le resta opciones en banda al menos por el momento. Ya brindó grandes partidos desde una posición más centrada en Segunda división con el Leganés. Además, el técnico parece tener ya claros a Pablo Sáenz y Faye como extremos.

Arnaiz asumió responsabilidades a balón parado durante la segunda parte del trofeo Ciudad de Granada, con buenos envíos al área que sus compañeros no acertaron a rematar con precisión. Escorado a la izquierda, y conduciendo hacia dentro, también lució el cañón que tiene en la pierna derecha con un disparo con poco ángulo que a punto estuvo de convertirse en el gol de la honra rojiblanco. Virtudes que le avalan como a un revulsivo valioso desde ya.

Efecto en el mercado

La lesión de Lucas Boyé tiene su efecto también en el mercado del Granada, ya que el enigma sobre su recuperación podría afectar al interés que ya manifestaron varios clubes de Primera división por él. Los rojiblancos se remitieron siempre a los diez millones de euros que marca su cláusula de rescisión, pero contemplaban la posibilidad de que terminara saliendo. Sí permanecen claramente en la rampa de salida tanto Martin Hongla como Shon Weissman, este último descartado a priori para suplir al argentino.