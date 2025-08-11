Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual arma un disparo desde dentro del área durante su debut con el Granada frente al Al Ain. José Miguel Baldomero

Lesionado en el Granada

Jorge Pascual apunta al '9' sin Lucas Boyé

El ataque rojiblanco aguarda también la mejor versión de Arnaiz, que debutó como segundo punta tras sentar a Stoichkov

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:36

Pacheta temía que le quitasen a Lucas Boyé el último día del mercado de fichajes y finalmente no podrá contar con él ni tan siquiera ... para el primer partido de Liga. El esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que el delantero argentino sufre le apartará por lo pronto hasta septiembre, perdiéndose no solamente la visita del Deportivo de La Coruña a Los Cármenes este sábado (21.30 horas), sino los duelos siguientes con el Eibar en Ipurua y con el Mirandés de vuelta al Zaidín. Boyé era el autor, además, del único gol rojiblanco al menos en los cuatro amistosos retransmitidos de la pretemporada, en Chiclana contra el Cádiz.

