Antonio Hidalgo asiste pensativo a un partido de pretemporada. Deportivo

Entrenador del Deportivo

Hidalgo: «Esperamos al Granada muy agresivo»

Sala de prensa ·

«Tendremos que hacer un gran partido y sufrir muchísimo pese al gran talento que tenemos», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:34

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, espera «muy agresivo» al Granada, «como desde el primer día con Pacheta allí». «No tendremos claros ... los patrones de funcionamiento de los equipos hasta que pasen más jornadas, y ellos siguen con él de la temporada pasada pero cambiaron jugadores y están pendiente de inscribir a algunos fichajes aún. Pueden modificar su estructura en función de a quienes pongan, pero vendrán a apretarnos alto con mucha intensidad. Será un partido a duelos mucho tiempo probablemente, pero estaremos preparados», auguró.

