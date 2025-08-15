Hidalgo: «Esperamos al Granada muy agresivo»

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Antonio Hidalgo, espera «muy agresivo» al Granada, «como desde el primer día con Pacheta allí». «No tendremos claros ... los patrones de funcionamiento de los equipos hasta que pasen más jornadas, y ellos siguen con él de la temporada pasada pero cambiaron jugadores y están pendiente de inscribir a algunos fichajes aún. Pueden modificar su estructura en función de a quienes pongan, pero vendrán a apretarnos alto con mucha intensidad. Será un partido a duelos mucho tiempo probablemente, pero estaremos preparados», auguró.

Hidalgo quiso mostrarse «precavido» con la inauguración del campeonato en Los Cármenes. «Vivo en constante alerta e intento trabajar todos los días con la máxima intensidad posible y cuidando los mínimos detalles siempre. Tuvimos una buena evolución en pretemporada y llegamos preparados para competir pero con la sensación de que tendremos que hacer un gran partido y sufrir muchísimo; por tanto habrá que competir a un gran nivel pese al gran talento que tenemos. Será un partido bajo muchísimo calor y con un gran rival delante que nos pondrá las cosas muy difíciles. Hay que dar el mil por mil para sacar los tres puntos», insistió.

El entrenado del Deportivo no quiso «dar pistas» de su alineación. «No tendría sentido, pero apelamos al sentido común por cómo vemos a los jugadores porque algunos llegaron más tardes que otros y tenemos que conocerles aún», sugirió. Por ahora, y pese al interés de varios clubes en el mercado, cuenta tanto con Yeremay como con David Mella: «Sienten el escudo y lo darán todo hasta el último momento en el que estén aquí pese al ruido. Les tenemos mucho cariño, estamos a su lado y esperamos tenerles mucho tiempo con nosotros».

«Acertamos mucho con los que trajimos porque nos dieron un salto de calidad y especialmente de carácter», se congratuló Hidalgo por los fichajes realizados hasta la fecha. Aun así, también los coruñeses tienen tareas pendientes: «Es una evidencia que traeremos a uno o dos delanteros y seguimos abiertos a cualquier posibilidad que mejore la plantilla. Lo que tengo claro es que los que los jugadores que están conmigo son mi gente y tenemos que empoderarlos cuando defienden nuestro escudo, inculcándoles desde este sentimiento como hago yo. Con el tiempo, les cambiará la mirada».