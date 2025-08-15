Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Pacheta compareció ante los medios de comunicación para abordar la inauguración del campeonato en Segunda división del Granada contra el Deportivo de La Coruña este ... sábado en Los Cármenes (21.30 horas). El entrenador fue preguntado por las inscripciones pendientes de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo entre otras cuestiones.

PREPARACIÓN: «Estamos bien, el equipo viene entrenando bien y sobre todo está en el periodo de irse conociendo y de que los jugadores se adapten a nosotros y viceversa. Ese es un proceso necesario para que no nos falte engranaje en las ruedas. Tenemos que adaptarnos. Estamos en buenas condiciones como para competir».

BAJAS POR AHORA: «Más allá de la lesión de Boyé y la sanción de Alemañ, Pau (Casadesús) está readaptándose al grupo y aún no irá convocado. Sergio (Ruiz), sí. En cuanto a los inscritos pendientes, estamos todos igual, como muchos otros equipos; pero solamente me centraré en los que tengo y de momento estará todo abierto. Tenemos cosas por arreglar. Y el mercado de fichajes tiene que terminar el día que empieza la Liga; no puede ser que muchísimos de los movimientos se produzcan en la última semana. Tenemos que esperar a ver, y ya ha habido casos que se han resuelto momentos justo antes del partido».

BROMAS EN EL CALENTAMIENTO: «No podemos olvidar que el fútbol es un juego, y el jugador tiene que jugar. No hay más. Hablamos de chicos muy jóvenes y a todos nos gusta sonreír y pasárnoslo bien. Eso lleva un proceso cuya conclusión es siempre positiva. De ahí que hagamos juegos en los que todos participamos y podemos errar, y ante unas equivocaciones hacemos unas flexiones y ya está. Hay que buscar esos momentos de relax porque no podemos estar todo el día con tensión».

PUESTA A PUNTO: «En Elche hice lo que quería como entrenador pero un mes antes de encerrarnos por la pandemia, que nos paró. Hay equipos a los que se les cae un jugador durante seis meses, y se les cae el castillo entero. Nuestro modelo se irá viendo en lo que queremos hacer, pero estamos lejos de lo que nos gustaría. Quiero un equipo fuerte, duro y rápido, y solamente lo hemos conseguido en algunas posiciones; en otras, tenemos otras características. Nos queda mucho por ajustar».

PELIGROS DEL DEPORTIVO: «Es un gran equipo, en una entidad campeona, y ahora, con un buen entrenador cuya evolución llevo tiempo siguiendo y futbolistas importantes con buenos perfiles como para jugar interlineados y por fuera. Jugarán con tres centrales y son muy precisos. Son peligrosos y tenemos que buscarle alternativas para hacerles daño; creo que estamos capacitados, y vamos a hacerlo. Esperamos que salgan nuestras virtudes y ser capaces de llevarnos el partido siendo fieles a nuestro entrenamiento y haciendo ocasiones de la misma calidad que el rival como mínimo. Eso me acerca al jugador. Mi objetivo es sacar el máximo rendimiento de la plantilla hasta el último día, y suelo conseguirlo».

CAMBIOS RESPECTO AL TROFEO: «Es una planificación muy compleja, pero no me vais a oír quejarme. Habrá cambios respecto al trofeo, con todos los hándicaps además».

AMBIENTE: «Si llevamos más de 16.000 abonados, ¿qué le voy a decir a la afición? A empujar y empujar. Únicamente pido que vayamos todos en la misma dirección: hacia delante. Todos unidos, pueden conseguirse los objetivos... o no; sin ir unidos, seguro que no».

HONGLA: «Irá convocado y si tiene que jugar, estoy seguro de que va a rendir al máximo; al igual que los demás. No tengo ninguna duda. Es un gran jugador y tiene un comportamiento ejemplar conmigo. Estoy seguro de que se lo va a dejar todo».

HORMIGO: «Le vimos en varias posiciones y creemos que puede crecer mucho, pero de momento le traigo para que complemente a los centrales por su condición de zurdo para ese perfil. Tiene muy buen pie y balón en largo, también desplazamiento y lectura del juego, intenso en el duelo y con un juego aéreo interesante. Tiene mucho margen de crecimiento pero sus condiciones nos complementan muy bien porque nos da seguridad en muchos puestos al competir tan bien. Nos hace mejores».