Pacheta sonríe durante el último entrenamiento del Granada. Ariel C. Rojas

Entrenador del Granada

Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Sala de prensa ·

«Quiero un equipo fuerte, duro y rápido, y solamente lo hemos conseguido en algunas posiciones», refleja

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 12:48

Pacheta compareció ante los medios de comunicación para abordar la inauguración del campeonato en Segunda división del Granada contra el Deportivo de La Coruña este ... sábado en Los Cármenes (21.30 horas). El entrenador fue preguntado por las inscripciones pendientes de Souleymane Faye, José Arnaiz, Jorge Pascual y Diego Hormigo entre otras cuestiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

