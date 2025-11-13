Dudas en la portería del Granada ante el peor rival posible

Nadie sabe aún a ciencia cierta quién será el portero del Granada en El Sardinero este sábado. A la marcha de Luca Zidane con Argelia ... se le juntó la lesión muscular que le trajo de vuelta con problemas también en un tobillo de Ander Astralaga, que de persistir volverían a obligar a Iker García a salir a la palestra como en Los Cármenes con Las Palmas. Los rojiblancos preparan encima la peor visita posible para esa duda bajo palos ya no por estar líder de Segunda división el Racing sino por tratarse además del máximo goleador de la categoría con hasta 29 tantos a favor, cinco más que el Deportivo de La Coruña como su más inmediato perseguidor también en la tabla.

Tampoco cabe descartar la titularidad de Astralaga, que ya lleva un mes yendo convocado sin entrenar apenas con el resto de sus compañeros; en concreto, desde su vuelta de la concentración de la selección española sub 21. Existe la posibilidad de que la incógnita no se resuelva hasta la misma difusión de la alineación del Granada ya en El Sardinero una hora y media antes del comienzo del partido, pero lo más probable es que viaje con todos el viernes y que se decida si juega o no al día siguiente salvo que Pacheta prefiera resolverlo durante su comparecencia de prensa previa. El portero andaba ya renqueante para la visita al Roda en la Copa del Rey, interrogado incluso por el propio entrenador antes de la última sesión previa al partido.

Portería a cero

Lo curioso es que, al contrario que Astralaga, Iker García sí puede presumir de haber dejado la portería a cero en su único partido oficial con el primer equipo del Granada y eso que Las Palmas era un recién descendido. Apenas tuvo trabajo aquella tarde en Los Cármenes. Tampoco tuvo mucho el guardameta cedido por el Barcelona contra el Leganés un mes atrás, pero encajó dos goles y falló estrepitosamente en el segundo de ellos. No le fue mejor en el Trofeo del Olivo con el Real Jaén, cuando concedió hasta tres, batido incluso por el Roda en la Copa del Rey.

Enfrente estará esta vez el Racing, que posee al futbolista de mayor producción ofensiva de toda la Segunda división con su canterano Andrés Martín. No en vano suma seis goles y tres asistencias. Le complementan con hasta siete tantos Asier Villalibre y Jeremy, pero este último será baja al debutar con Ecuador.