Los futbolistas del Racing celebran un gol en El Sardinero. Real Racing

Visita al Racing

Dudas en la portería del Granada ante el peor rival posible

El equipo apura para recuperar a Astralaga bajo palos mientras entrena con Iker García, Isachenko y Pablo González, del Juvenil B

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Nadie sabe aún a ciencia cierta quién será el portero del Granada en El Sardinero este sábado. A la marcha de Luca Zidane con Argelia ... se le juntó la lesión muscular que le trajo de vuelta con problemas también en un tobillo de Ander Astralaga, que de persistir volverían a obligar a Iker García a salir a la palestra como en Los Cármenes con Las Palmas. Los rojiblancos preparan encima la peor visita posible para esa duda bajo palos ya no por estar líder de Segunda división el Racing sino por tratarse además del máximo goleador de la categoría con hasta 29 tantos a favor, cinco más que el Deportivo de La Coruña como su más inmediato perseguidor también en la tabla.

