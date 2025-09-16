Otros descendidos de Primera con un 'año dos' complicado en Segunda como el Granada

Adaptarse a la nueva realidad que conlleva un descenso desde Primera división no resulta sencillo. Más allá de la pérdida de la ayuda compensatoria por ... descenso de LaLiga si no se recupera la categoría con inmediatez, la extrema dificultad de Segunda puede sumir a cualquiera en un pozo profundo, con riesgo incluso de seguir bajando peldaños en el fútbol patrio. De momento, el Granada lo vive en sus carnes con el peor arranque de su historia, aunque otros clubes también sufrieron más de la cuenta.

En la trayectoria reciente de la liga, existen precedentes de entidades que llegaron a descender a la antigua Segunda B -la actual Primera RFEF- pese a haber competido poco antes en Primera. El caso más reciente lo protagonizó el Deportivo de La Coruña, que bajó desde la máxima categoría en el curso 17/18. Al año siguiente, su primera temporada en la división de plata, peleó por los puestos altos y se clasificó para el 'play off' de ascenso.

Después de eliminar al Málaga en semifinales, se citó con el Mallorca en la eliminatoria decisiva. Los gallegos vencieron en Riazor con un marcador de 2-0, pero sufrieron la remontada 'bermellona' en Son Moix (3-0) en al vuelta. Tras el batacazo, lo peor estaba aún por venir. Los deportivistas certificaron su descenso a la tercera categoría tan solo una campaña más tarde -la 19/20-, con la pandemia como telón de fondo. Obtuvo cuatro puntos de los quince primeros -tres más que el Granada- y concluyó en décimo novena posición con 51 unidades, con polémica a causa de la disputa de su último partido ante el Fuenlabrada por un brote de contagios fuera de la jornada unificada. Pese a la batalla judicial, nada ni nadie evitó su caída.

Otro ejemplo, aunque mejor parado, fue el del Huesca hace dos temporadas. El cuadro aragonés bajó de Primera en 2021, con un primer año en Segunda bastante irregular, aunque sin preocupaciones excesivas. El equipo completó la campaña en mitad de tabla, una situación muy distinta a la siguiente. Los oscenses pasaron más apuros en la 22/23, cuando terminaron décimo quintos con 52 puntos, ocho por encima de la quema. Arrancaron con siete de las primeras quince unidades, tres más que en el curso 23/24, cuando la distancia se redujo a tan solo cuatro con respecto al descenso.

También las pasó canutas el Hércules en la 12/13, cuando hizo 50 puntos y consiguió escapar de la caída a Segunda B con un décimo séptimo puesto. Había bajado de Primera en 2011, justo el año en el que el Granada promocionó tras la brutal eliminatoria de Elche. Entonces también los alicantinos firmaron un mejor comienzo que el Granada, con tres puntos de quince. Sí que cayeron definitivamente en la 13/14 como colistas pese a haber mejorado su arranque. Hace más tiempo, el Cádiz bajó en 2008, su 'año dos' en Segunda tras despedirse de Primera en 2006. Fue 20º con siete puntos de quince en el comienzo.

Xerez, Racing o Tenerife

Xerez, Racing de Santander o Tenerife también recibieron más varapalos de la cuenta tras abandonar la Primera división. Los azulinos rozaron el 'play off' de ascenso en su 'año uno' en Segunda -la 10/11-, mientras que finalizaron el 'dos' en la zona tranquila de la tabla -la 11/12-. No tuvieron tanta fortuna en el curso 12/13, cuando ocuparon el farolillo rojo de la categoría de plata con escasos 30 puntos, firmando seis de la primera quincena. Habían vivido su primer y único año en la élite de su historia en 2009.

Peor les fue a los cántabros y a los canarios, consumando su pérdida de la categoría con rumbo a Segunda B el año inmediatamente después de haber descendido desde la élite. Los primeros fueron vigésimos con 46 puntos en 2013, con cinco puntos de quince al principio. Por su parte, los chicharreros ocuparon el mismo puesto, pero con ocho puntos menos, en 2011. Perdieron sus primeros cinco compromisos ligueros de manera consecutiva, sin puntuar hasta la sexta jornada.