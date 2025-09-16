Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El exnazarí Álex Bergantiños, en la temporada del descenso con el Deportivo. EFE
Otros descendidos de Primera con un 'año dos' complicado en Segunda como el Granada

Existen precedentes en la historia reciente de la categoría de plata con equipos que cayeron al hoyo o que sufrieron sobremanera después de competir en la élite

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:18

Adaptarse a la nueva realidad que conlleva un descenso desde Primera división no resulta sencillo. Más allá de la pérdida de la ayuda compensatoria por ... descenso de LaLiga si no se recupera la categoría con inmediatez, la extrema dificultad de Segunda puede sumir a cualquiera en un pozo profundo, con riesgo incluso de seguir bajando peldaños en el fútbol patrio. De momento, el Granada lo vive en sus carnes con el peor arranque de su historia, aunque otros clubes también sufrieron más de la cuenta.

