Astralaga se cruza con Rodelas al final del encuentro. José Miguel Baldomero

Dato contundente

El peor arranque de la historia del Granada CF

No hay precedentes de un comienzo así en los 94 años de historia del club, sin que haya consecuencias sobre sus responsables de momento

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:23

A la presidenta del Granada, Sophia Yang, le perseguirá siempre una frase hecha que, en una comparecencia ya lejana (pues se prodiga muy poco), expresó ... con afán positivo y que se tradujo, desde el inglés, como «hacer posible lo imposible», en referencia a conseguir metas inesperadas al frente del equipo. Sin embargo, desde entonces la gran mayoría de experiencias han sumido a los rojiblancos en la fatalidad. Una colección de datos negativos que ahora encuentran una plusmarca terrible: con un punto en las primeras cinco jornadas, el Granada firma el peor arranque de su historia. No hay precedentes de un comienzo así en los 94 años de historia de la entidad, sin que lleguen consecuencias sobre sus responsables, de momento.

