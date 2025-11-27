Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Callejón conduce un balón con el Granada en Primera división. AFP

David Tenorio

«Quizás no valoramos la carrera de José Callejón como debimos»

«Raúl García de Haro tiene el mérito especial de su posición porque ser delantero en el fútbol profesional de este país resulta dificilísimo«, apunta del futbolista granadino más destacado en la actualidad

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

El fútbol granadino tendrá siempre un antes y un después en la figura del recientemente retirado José Callejón; el mejor jugador en la historia de ... la provincia. «Su camino fue un hito dificilísimo, no muchos niños se iban a la cantera del Real Madrid cuando se fue con su hermano gemelo Juanmi. Desde entonces sí fueron más», apunta David Tenorio. «Quizás no valoramos su carrera como debimos, con lo que hizo en Italia y llegando incluso a la Selección campeona de todo para luego volver a su tierra. No sé si fuimos conscientes de lo que tuvimos, como si su origen granadino nos fuese desconocido», sugiere del motrileño.

