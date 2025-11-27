«Quizás no valoramos la carrera de José Callejón como debimos»

El fútbol granadino tendrá siempre un antes y un después en la figura del recientemente retirado José Callejón; el mejor jugador en la historia de ... la provincia. «Su camino fue un hito dificilísimo, no muchos niños se iban a la cantera del Real Madrid cuando se fue con su hermano gemelo Juanmi. Desde entonces sí fueron más», apunta David Tenorio. «Quizás no valoramos su carrera como debimos, con lo que hizo en Italia y llegando incluso a la Selección campeona de todo para luego volver a su tierra. No sé si fuimos conscientes de lo que tuvimos, como si su origen granadino nos fuese desconocido», sugiere del motrileño.

El futbolista granadino más destacado en la actualidad es el accitano Raúl García de Haro, '9' titular de Osasuna en Primera división ahora mismo por la lesión de Ante Budimir. «Tiene el mérito especial de su posición porque ser delantero en el fútbol profesional de este país resulta dificilísimo; sus clubes suelen fichar a los mejores del mundo. Raúl creció paulatinamente conforme subió categorías», atiende el seleccionador.

Otro delantero granadino que no ha terminado de derribar aún la puerta del primer equipo del Valencia es Mario Domínguez. «Sigue en el filial, pero no ha parado de evolucionar después de haber tenido la valentía de probar fuera», apunta Tenorio.

El exrojiblanco mantiene muy presentes también a los hermanos 'Aranda'. Óscar, formado en la cantera del Real Madrid, juega ahora en el Famalicao portugués; Antonio, criado en la del Granada con el propio Tenorio como entrenador antes de irse al Barça, milita ahora en el Hércules de Primera RFEF. «Son dos talentos de cuna muy especiales, también diferentes entre ellos pero sobre todo con respecto a los demás, pero el desarrollo profesional luego hasta ser 'top' es muy complejo y por eso tenemos que darle tanto mérito a los que llegan. Tienen que darse talento, infinito trabajo y fortuna para estar en el momento oportuno», recuerda.

Coincidencia con Karanka

El seleccionador convive desde julio con otro exrojiblanco como Aitor Karanka tras su nombramiento como director técnico de desarrollo. «Compartimos muchas historias sobre el club, con un amigo en común al que tenemos mucho cariño como Pepe Macanás, y tengo una relación magnífica tanto con él como con Manu Fernández –coordinador de las categorías inferiores– porque son muy competentes y profesionales; me facilitan el trabajo y me fomentan nuevas iniciativas, proyectos e ideas», le agradece a quien entrenase al Granada en 2022.