«Cada vez hay más futbolistas granadinos en equipos profesionales»

Parecía impensable que el Granada se enfrentase a dos equipos consecutivos con dos jugadores granadinos en sus filas, y más aún en el fútbol profesional, pero ocurrirá este sábado al cruzarse con Diego Collado y Paco Cortés en la Cultural Leonesa después de haber recibido en Los Cármenes al Córdoba de Isma Ruiz y Dani Requena. Los del próximo rival, eso sí, suplentes habituales. El exrojiblanco David Tenorio, actual seleccionador nacional sub 18 y miembro de los cuerpos técnicos de la sub 20 y la sub 19 –subcampeona de Europa en verano– también, celebra el hito: «A mí me produce alegría que cada vez vaya habiendo más granadinos en equipos profesionales de máximo nivel; antes era muy difícil que pasara. Es muy positivo para todos, más allá de que jueguen o no en el Granada porque a veces no depende ni del propio club si hay ofertas mejores».

Tenorio conoce bien tanto a Collado como a Cortés. Al delantero de 24 años lo tuvo en el Ciudad de Granada antes de irse a la cantera del Villarreal; y al extremo, de 18, lo llamó ya como seleccionador tras formarse en la del Levante antes de recalar cedido en León. «Los dos son futbolistas todavía en aprendizaje y progresión, porque siguen siendo muy jóvenes, y eso es genial estando ya en una categoría profesional como la Segunda división. Tienen potencial como para seguir creciendo y, siendo los dos muy diferentes entre ellos aunque puedan ocupar posiciones parecidas, con mucho gol sin ser 'nueves'», los describe.

El entrenador granadino destaca de Diego Collado su polivalencia. «Cuando era niño no podía identificar si era diestro o zurdo, con la amplitud de miras que eso le daba para jugar en un perfil o en el otro. Eso, sumado a un físico de altas condiciones muy difícil de ver en este deporte y a su capacidad cognitiva del juego, hace que no me extrañe ya no solo que pueda jugar en cualquier demarcación de arriba incluida la mediapunta sino que lo vea terminar incluso de centrocampista o de lateral; puede explotar sus virtudes en muchos sentidos», apunta. Del Ciudad de Granada, donde coincidió con el malaguista Ramón Enríquez, le recuerda como a «un 'fuguilla' tan dinámico dentro del campo como fuera».

A Paco Cortés lo descubrió Tenorio más tarde, aunque ya sabía de su existencia «por lazos familiares con otros jugadores de la zona norte de Granada». «Es justo lo contrario de Diego; mucho más especialista en una posición tan concreta como la de extremo», especifica para definirle. «Puede jugar por ambas bandas pero, siendo diestro, viene haciéndolo habitualmente por la izquierda porque tiene buena pegada para resolver las jugadas. Tiene mucho descaro, aunque fuera del campo sea más reposado», añade. Ya debutó en Segunda con el primer equipo del Levante hace dos temporadas siendo menor de edad todavía, pero el técnico subraya «un salto de nivel muy importante» la pasada en concreto: «Se volvió mucho más determinante en los duelos ofensivos al creer en superar al adversario en el uno contra uno».

«Talento siempre hubo»

Ahora desde su perspectiva como seleccionador, Tenorio enfatiza que «talento siempre hubo en Granada, como en cualquier otro sitio». «Supongo que tener al principal club de la provincia tan instalado en el fútbol profesional ayuda en todos los sentidos. Y para mí siempre será diferenciador el nivel tan 'top' de entrenadores que tenemos como referencia absoluta a nivel nacional», señala. Él en concreto se alegra mucho por Isma Ruiz, «muy consolidado ya tras crecer mucho no solo en lo físico», y también le parece «muy interesante» la progresión de Sergio Rodelas: «Cada vez hay menos extremos tan especialistas pero si amplía la universalidad de sus registros, como Diego Collado, será más apetecible para cualquier entrenador».

El granadino mantiene mucha esperanza también en otro 'hijo' del Ciudad de Granada como Ramón Enríquez. «Su carrera se está viendo absolutamente lastrada por las lesiones pero aun así, conociendo de donde viene, pienso que resurgirá como el pedazo de centrocampista que todavía es; ahí está la fe que le mantiene el Málaga, ya tuvo que ser importante en su cantera», remarca, con otro granadino como el lateral Carlos Puga en ese vestuario. También procede de la cantera del 'Ciudad' Álex Lizancos, el lateral derecho del Burgos. «Siempre tuvo muy interiorizada la cultura del esfuerzo con deseo e ilusión por ser profesional», le reconoce.

Durante la última concentración de la selección nacional sub 18, conjunta con la sub 19, el granadino tuvo al portero Carlos Guirao de la cantera del Granada. «Nació en Murcia pero lleva ya muchos años allí y es muy bueno. Le felicité delante del resto del grupo incluso después de uno de los partidos porque venía de llevarse una mala percepción de un torneo el curso pasado», comparte.

Pedro Rodríguez

También acudió a esa concentración el centrocampista Pedro Rodríguez, canterano del Barça desde cadete pero criado desde los cinco años en Ogíjares tras nacer circunstancialmente en Sevilla. «Es puro 'ADN Masía'. Lo que más me sorprende es que siempre encuentre la solución más oportuna para la construcción del juego en la zona más masificada del fútbol; tiene ese talento para anticiparse y la destreza técnica para ejecutarlo», elogia Tenorio sobre un jugador «que prefiere hacer de '8' aunque también puede ser un '6' y hasta un '10'». «Los granadinos tenemos ahí un proyecto de futbolista total; un cañón», avanza.

