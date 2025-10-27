Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Condena del Granada CF a los incidentes entre ultras

El club advierte de que tomará «cuantas medidas sean necesarias« con los identificados por los cuerpos policiales

R. I.

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:49

El Granada condenó «enérgicamente» los «lamentables incidentes» acontecidos durante la previa del derbi con el Cádiz mediante un comunicado. «Actos como estos atentan gravemente contra los principios y valores de nuestro deporte. La actitud violenta e incívica de una minoría no representa en modo alguno a la afición rojiblanca ni a los aficionados desplazados desde Cádiz, quienes mostraron un comportamiento ejemplar», apunta.

El club tomará «cuantas medidas sean necesarias y permitan el ordenamiento jurídico, la ley del deporte y el reglamento del aficionado» con las personas identificadas por los cuerpos policiales.

