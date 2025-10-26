Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los fotogramas donde se aprecia a numerosos ultras con palos en los aledaños de Los Cármenes.
Uno de los fotogramas donde se aprecia a numerosos ultras con palos en los aledaños de Los Cármenes. R. I.
El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»

La Policía Nacional identifica a 42 individuos presuntamente hinchas del conjunto amarillo por dichos hechos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 11:23

Ultras del Granada y del Cádiz empañaron la previa del derbi de Los Cármenes con una batalla campal por las calles del Zaidín. Varias decenas de supuestos aficionados de ambos equipos se enfrentaron por los aledaños del estadio con palos, botellas de cristal y otros objetos, causando daños en la zona y causando el pánico entre los vecinos.

«Niño, ¡el botellazo!», exclamó un residente del barrio desde su balcón según un vídeo que circula por redes sociales al presenciar la persecución entre los radicales, así como los diversos actos violentos que protagonizaron a su paso por la calle Poeta Gracián. La Policía Nacional identificó a 42 individuos presuntamente hinchas del conjunto amarillo por lo sucedido.

