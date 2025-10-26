El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»

Uno de los fotogramas donde se aprecia a numerosos ultras con palos en los aledaños de Los Cármenes.

Ángel Mengíbar Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 11:23 | Actualizado 11:57h.

Ultras del Granada y del Cádiz empañaron la previa del derbi de Los Cármenes con una batalla campal por las calles del Zaidín. Varias decenas de supuestos aficionados de ambos equipos se enfrentaron por los aledaños del estadio con palos, botellas de cristal y otros objetos, causando daños en la zona y causando el pánico entre los vecinos.

«Niño, ¡el botellazo!», exclamó un residente del barrio desde su balcón según un vídeo que circula por redes sociales al presenciar la persecución entre los radicales, así como los diversos actos violentos que protagonizaron a su paso por la calle Poeta Gracián. La Policía Nacional identificó a 42 individuos presuntamente hinchas del conjunto amarillo por lo sucedido.