Los Cármenes y el Escribano Castilla, ofrecidos al Maracena en Copa

Los Cármenes y el Escribano Castilla han sido ofrecidos al Maracena en la Copa del Rey como alternativa a su estadio municipal. Si la RFEF ... no homologa su instalación para la disputa de la eliminatoria ante el Valencia, al conjunto del cinturón no le faltarán alternativas de nivel para albergar este partido.

El Granada, en un comunicado remitido en torno a las 22.15 horas de este lunes, puso en conocimiento de sus abonados y simpatizantes que, «tras las conversaciones mantenidas una vez se ha conocido el sorteo de la Copa del Rey, nos unimos al ofrecimiento de otros clubes a la UD Maracena para la posibilidad de jugar en el Nuevo Los Cármenes si así fuera necesario por cuestiones de aforo o normativa. Entendemos desde esta entidad que el apoyo a los clubes de la ciudad y la provincia ha de estar presente en momentos tan ilusionantes como los que viven los vecinos de Maracena y sus aficionados», apunta en un comunicado el club rojiblanco.

A las 19.20, fue el CF Motril el que, además de felicitar a la directiva maracenera, transmitió que ponen «a su disposición nuestras instalaciones para valorar la posibilidad de disputar dicho encuentro en nuestro estadio». El club costero lo hizo en coordinación con el Área de Deportes del ayuntamiento de Motril«, a la espera de la decisión de la RFEF y el propio Maracena.