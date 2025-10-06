Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Granada, al final del partido en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Fútbol

Los Cármenes y el Escribano Castilla, ofrecidos al Maracena en Copa

Granada y Motril cederían sus estadios si el conjunto del cinturón no logrará homologar su campo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:29

Los Cármenes y el Escribano Castilla han sido ofrecidos al Maracena en la Copa del Rey como alternativa a su estadio municipal. Si la RFEF ... no homologa su instalación para la disputa de la eliminatoria ante el Valencia, al conjunto del cinturón no le faltarán alternativas de nivel para albergar este partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

