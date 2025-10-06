El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
El conjunto metropolitano disputa la Copa del Rey tras superar al Sporting de Ceuta en la ronda previa
Granada
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:53
El Maracena recibirá a todo un Primera división en su casa por la primera ronda de la Copa del Rey: el Valencia. Así lo deparó ... el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española del Fútbol, determinado en esta edición por cuestiones de proximidad geográfica. La eliminatoria tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 de octubre a partido único y en el estadio del equipo de inferior categoría.
Se trata de un rival de élite que viajará hasta la provincia para verse las caras con el equipo de Javier Vilaseca. A priori, en la Ciudad Deportiva maracenera, según las intenciones del club. Todo un hito en el fútbol provincial después de que el equipo lograra el pase para el torneo del 'KO' al derrotar a doble partido al Sporting de Ceuta, con un 2-0 apoteósico en la vuelta disputada el pasado sábado en dicho enclave.
HABRÁ AMPLIACIÓN.
