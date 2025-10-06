Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alegría en el Maracena tras conocer su rival en la Copa del Rey. Pepe Marín
Copa del Rey

El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad

El conjunto metropolitano disputa la Copa del Rey tras superar al Sporting de Ceuta en la ronda previa

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:53

Comenta

El Maracena recibirá a todo un Primera división en su casa por la primera ronda de la Copa del Rey: el Valencia. Así lo deparó ... el sorteo realizado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española del Fútbol, determinado en esta edición por cuestiones de proximidad geográfica. La eliminatoria tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 de octubre a partido único y en el estadio del equipo de inferior categoría.

