Bouldini esquiva la fractura y solo sufre un fuerte esguince

Granada CFBouldini esquiva la fractura y solo sufre un fuerte esguince
El delantero marroquí aparece en el entrenamiento con muletas y una férula para cubrir el pie derecho
Granada
Lunes, 13 de octubre 2025, 14:32
Mohamed Bouldini apareció por sorpresa en el entrenamiento del Granada CF, abierto al público. El delantero marroquí accedió al verde de la Ciudad Deportiva con ... muletas y una férula protectora en su maltrecho tobillo derecho. Puede estar contento porque ha esquivado la fractura ósea y solo sufre un fuerte esguince. En función de cómo evolucione tendrá un tiempo de recuperación, aunque es probable que necesite de cuatro a seis semanas para estar de nuevo apto, siempre que todo vaya bien.
Bouldini protagonizó una simpática anécdota mientras avanzaba con las muletas, cuando estuvo a punto de resbalarse en una zona embarrada. Evitó caerse entre risas y luego continuó el camino junto al readaptador Manu Dimas. Ya en uno de los banquillos del campo de entreno, se quitó la férula y mantuvo su pie al aire, aunque sentado en todo momento. Al acabar la sesión, muchos niños se acercaron a pedirle un autógrafo.
La articulación dañada fue objeto de una operación en el pasado, de ahí que sus ligamentos estén más laxos, siendo propenso a que se le doble el tobillo. Su torcedura en el partido ante Las Palmas fue muy aparatosa, pero por fortuna para él no tendrá que estar demasiado tiempo convaleciente. En cualquier caso, de momento Pacheta se tendrá que apañar con Jorge Pascual como único delantero nato, pues también tiene fuera a José Arnaiz, baja por las próximas dos o tres semanas por una lesión muscular.
