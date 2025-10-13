Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bouldini, con muletas. Ariel C. Rojas

Granada CF

Bouldini esquiva la fractura y solo sufre un fuerte esguince

El delantero marroquí aparece en el entrenamiento con muletas y una férula para cubrir el pie derecho

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:32

Comenta

Mohamed Bouldini apareció por sorpresa en el entrenamiento del Granada CF, abierto al público. El delantero marroquí accedió al verde de la Ciudad Deportiva con ... muletas y una férula protectora en su maltrecho tobillo derecho. Puede estar contento porque ha esquivado la fractura ósea y solo sufre un fuerte esguince. En función de cómo evolucione tendrá un tiempo de recuperación, aunque es probable que necesite de cuatro a seis semanas para estar de nuevo apto, siempre que todo vaya bien.

