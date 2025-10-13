Rubén Alcaraz, ausente por gestión de cargas

Se hace habitual que Rubén Alcaraz se ausente de algunas sesiones colectivas en el Granada. El centrocampista catalán, que disputó los 90 minutos contra la ... UD Las Palmas, 'descansó' en el entreno abierto al público, si bien salió al césped en el tramo final, junto al lesionado José Arnaiz, para firmar autógrafos.

Desde su llegada, Alcaraz lidia con unas molestias musculares que no le impiden participar en los partidos, pero que requieren algo de reposo extra y de trabajo preventivo en el gimnasio. Es el motivo por el que no formó parte de la dinámica grupal, sin que en principio peligre su participación en el siguiente encuentro de los rojiblancos, el próximo viernes con el Andorra.

La aparición del ex del Cádiz en el Granada supuso liderazgo y saber hacer sobre el terreno de juego. No es casualidad que el conjunto no pierda desde que es titular, con un empate en Burgos, victorias con Huesca y Real Sociedad B y empate de nuevo con la UD Las Palmas, en casa este último. Ejemplo de su inconformismo es que no acabó del todo satisfecho de este resultado porque, a su criterio, los rojiblancos merecieron ganar a los canarios. Ahora, su propósito es estar a punto para la próxima jornada. Sí tendrá que esperar Arnaiz. Durante estos días, se espera también el regreso de los internacionales.