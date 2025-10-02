Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moha Bouldini conduce un balón bajo la lluvia sobre Huesca durante su reaparición con el Granada. LOF

Delantero del Granada

Bouldini espera justificar el trueque con Stoichkov

El delantero marroquí reaparece tras perderse dos jornadas por lesón mientras el gaditano logra su primera titularidad con el Deportivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:35

Moha Bouldini espera dejar atrás definitivamente las molestias que le dejó en uno de sus tobillos el pisotón de un futbolista del Málaga hace ya ... casi un mes para empezar a justificar su trueque de cesiones con Stoichkov. El delantero marroquí reapareció en Huesca tras perderse las dos jornadas anteriores un día después de que el gaditano lograra su primera titularidad con el Deportivo de La Coruña que marcha líder de Segunda división junto al Cádiz. Stoichkov, que regresó a Ipurua por segunda vez, provocó además el penalti que dio a su equipo la ventaja que desperdiciaría durante el tiempo añadido.

