Bouldini espera justificar el trueque con Stoichkov

Moha Bouldini espera dejar atrás definitivamente las molestias que le dejó en uno de sus tobillos el pisotón de un futbolista del Málaga hace ya ... casi un mes para empezar a justificar su trueque de cesiones con Stoichkov. El delantero marroquí reapareció en Huesca tras perderse las dos jornadas anteriores un día después de que el gaditano lograra su primera titularidad con el Deportivo de La Coruña que marcha líder de Segunda división junto al Cádiz. Stoichkov, que regresó a Ipurua por segunda vez, provocó además el penalti que dio a su equipo la ventaja que desperdiciaría durante el tiempo añadido.

Bouldini pareció restablecido durante los veinte minutos que jugó en El Alcoraz. El punta sustituyó a Jorge Pascual y, sin mucho margen de maniobra entre la meteorología y la vocación de su equipo por proteger su ventaja, ganó varios duelos individuales e incluso apareció al espacio en una ocasión en la que cedió el balón a Pablo Sáenz sin que el extremo pudiera finalizar la jugada con gol. No hizo nada del otro mundo, pero el marroquí demostró más aptitudes para ocupar el área que su compañero procedente del Villarreal, inoperante entre centrales como en su tercera oportunidad consecutiva como '9' de inicio.

El Granada viene echando de menos una referencia clara en el área. Ya fue sintomático que Bouldini debutara como titular contra el Mirandés a los dos días de firmar como rojiblanco pese a ejercer como revulsivo con el Deportivo en las dos primeras jornadas –en Los Cármenes por la inauguración del curso–. A Pascual se le vio mucho más cómodo precisamente ese día, cuando coincidieron de inicio, al desenvolverse con libertad entre líneas y tener mucha más participación en el juego. La protección con tres centrales en Málaga les separó, con Bouldini en solitario hasta salir cojo al descanso.

Tres semanas después de aquello, Bouldini anhela asentarse como titular en el Granada ya que todo apunta ahora a la suplencia de Pascual una vez que Pacheta parece definitivamente decantado por el trivote en la medular. El marroquí espera gozar de la continuidad que sí viene teniendo Stoichkov con el Deportivo, con minutos en todos los partidos.

Titular con el Granada en las dos primeras jornadas, como pareja de Shon Weissman frente al Deportivo y de José Arnaiz en Ipurua, a Stoichkov le costó cuatro partidos hacerse sitio también de inicio con su nuevo club tras salir cuando ya parecía con la puerta cerrada. El gaditano debutó en Leganés, donde contribuyó a empatar un 2-0, y también ejerció de revulsivo para la victoria sobre la bocina con el Sporting en Riazor. Menos incidencia tuvo durante las goleadas al Mirandés y al Huesca –con una asistencia para Zakaria Eddahchouri– hasta el penalti que le rascó a 'su' Eibar.

Bouldini tuvo de 2022 a 2024 sus años más prolíficos como goleador, ya en Segunda con el Levante, al quedarse en ocho tantos en ambas temporadas tras los siete que firmó durante el curso previo a su traspaso con el Fuenlabrada durante su debut en la categoría. Se quedó en una sola diana la campaña pasada con el Deportivo. No le mejoró Stoichkov con el Granada, al no pasar de su golazo en la visita al Eldense, pese a sumar hasta 75 bingos entre los seis ejercicios precedentes.

Aval en Riazor

A Stoichkov le avala en el Deportivo su pasado con Antonio Hidalgo, que ya le dirigió en el Sabadell, con el que ya marcó once goles en Segunda división durante la temporada 2020/21. Ahora queda por comprobar el jugo que extrae Pacheta de Bouldini, al que no conocía previamente pero al que priorizó por el perfil hasta entonces por cubrir en la plantilla. De sus rendimientos dependerá que sus nuevos clubes ejerzan o no las opciones de compra no obligatorias que pactaron en el trueque de cesiones.