El Granada ensaya con Bouldini y Faye como 'nueves' ante la ausencia de Pascual

El Granada ensayó en el entrenamiento del miércoles con Mohamed Bouldini y Souleymane Faye como 'nueves' ante la ausencia de Jorge Pascual. El almeriense realizó ... trabajo aparte junto con el readaptador Manu Dimas después de arrancar la jornada en el gimnasio junto al resto de compañeros. Rubén Alcaraz y Manu Lama no aparecieron siquiera por el verde.

Las del delantero, el centrocampista y el defensa fueron las bajas más significativas de la sesión, que arrancó a puerta abierta para la prensa cerca de las 11 horas en la Ciudad Deportiva. Tras unos ejercicios de control y pase con cambio de ritmo iniciales, Pacheta dividió al grupo en dos equipos para practicar el despliegue táctico del equipo en situaciones de ataque, defensa y contraataque. Fue en esta actividad cuando se vio a Faye atacando como punta de lanza pese a su condición de extremo, una posición alternativa que el propio técnico siempre confirmó tener en cuenta en caso de necesidad.

Está por ver si dicho planteamiento se mantiene de cara al próximo sábado en el partido de los rojiblancos contra la Real Sociedad B. Lo lógico es que dicha plaza sea para Mohamed Bouldini o para el propio Pascual si supera sus molestias. Se desconoce qué tipo de problema físico arrastra, aunque en Huesca no tuvo un buen rendimiento, por lo que el marroquí podría tener una nueva oportunidad para empezar como titular al ejercitarse también como referencia arriba.

En el centro del campo, Pacheta mantuvo el trivote a lo largo de la práctica con el desempeño de Sergio Ruiz, Luka Gagnidze, Pedro Alemañ, Manu Trigueros y Martin Hongla, quien por momentos actuó casi como de delantero en la presión. Los recreativistas Carlos Guirao, Samu Cortés, Obi, Flores y Dominique completaron la jornada de trabajo de los 'mayores', marcada íntegramente por mini partidos centrados en ataque y defensa.

Retirados

A mitad de la sesión, se retiraron Alemañ, Sergio Ruiz, Diego Hormigo y Álex Sola. El grupo redujo el campo y pasó a llevar a cabo ejercicios de seis contra seis antes de concluir el día con lanzamientos de penaltis, por los que pasaron delanteros, centrocampistas y defensas antes de poner rumbo a los vestuarios.