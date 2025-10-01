Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Pascual, a la derecha, junto al readaptador Manu Dimas. Á. M.
El Granada ensaya con Bouldini y Faye como 'nueves' ante la ausencia de Pascual

El almeriense falta a la sesión grupal para realizar trabajo aparte junto al readaptador Manu Dimas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:21

El Granada ensayó en el entrenamiento del miércoles con Mohamed Bouldini y Souleymane Faye como 'nueves' ante la ausencia de Jorge Pascual. El almeriense realizó ... trabajo aparte junto con el readaptador Manu Dimas después de arrancar la jornada en el gimnasio junto al resto de compañeros. Rubén Alcaraz y Manu Lama no aparecieron siquiera por el verde.

