Arnaiz: «Buscaremos cotas más altas que los 50 puntos»

«La llamada de Pacheta me aclaró todas las dudas que tenía», apuntó José Arnaiz al verse preguntado por el proceso de su fichaje, ya ... en zona mixta con los medios de comunicación tras la presentación oficial en Los Cármenes. «Nos dice que seamos nosotros mismos y demos lo máximo posible. No empezamos como nos gustaría pero este domingo tenemos que salir a por los tres puntos en casa. Tenemos que mejorar un poquito en todo, y seguramente que con las pautas del míster llegaremos a ser un muy buen equipo», aseguró el atacante firmado libre de Osasuna.

«Todo proceso tiene un aprendizaje y a mí, con 30 años, me costó adaptarme al fútbol profesional al principio; tenemos jugadores talentosos y los resultados llegarán. Es solo el principio de la temporada aunque querríamos ganar esos dos partidos», abundó Arnaiz, que se sintió «bastante bien para llevar tanto tiempo sin competir» durante su debut en Ipurua. «Vengo de dos años en los que no jugué mucho en Osasuna, sobre todo el último, pero estoy muy contento», sostuvo.

«Iremos partido a partido pero seguramente buscaremos cotas más altas que los 50 puntos», auguró Arnaiz. «No tengo ni idea de si vendrán fichajes; me centro en entrenar, pero, si vienen, bienvenidos serán. Ensayamos nuestros puntos fuertes y corregimos errores», apuntó de cara al futuro, con el deseo de «ayudar lo máximo posible al equipo con goles y asistencias». Negó estar al tanto de la manifiestación convocada por la afición antes del partido: «No nos llega el ruido exterior; uso muy poco las redes sociales».