José Arnaiz sostiene su nueva camiseta. Pepe Marín

Fichaje del Granada

Arnaiz: «Buscaremos cotas más altas que los 50 puntos»

Declaraciones ·

«Tenemos que mejorar un poquito en todo, y seguramente que con las pautas del míster llegaremos a ser un muy buen equipo», asegura el atacante

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:53

«La llamada de Pacheta me aclaró todas las dudas que tenía», apuntó José Arnaiz al verse preguntado por el proceso de su fichaje, ya ... en zona mixta con los medios de comunicación tras la presentación oficial en Los Cármenes. «Nos dice que seamos nosotros mismos y demos lo máximo posible. No empezamos como nos gustaría pero este domingo tenemos que salir a por los tres puntos en casa. Tenemos que mejorar un poquito en todo, y seguramente que con las pautas del míster llegaremos a ser un muy buen equipo», aseguró el atacante firmado libre de Osasuna.

