Samu Cortés encara en el partido. J. M. B.

Fútbol | 3ª RFEF

Álvaro Justo rescata un punto en el alargue

La crónica

El filial rojiblanco salva un empate en su estreno en la categoría durante un tiempo añadido en el que casi le da la vuelta a todo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:04

Álvaro Justo salvó un punto en el alargue para el Recreativo Granada en su aterrizaje en la nueva categoría. Penaba el conjunto rojiblanco por el ... gol encajado en la primera parte, en una pifia de su portero Iker García, pero cuando la victoria parecía viajar a Martos, un jugadón de Owen le servió al 'diez' nazarí para equilibrar en el minuto 94. Un añadido loco, en el que Ryan pudo hasta materializar el 2-1, pero se encontró con el portero Christian.

