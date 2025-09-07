Álvaro Justo rescata un punto en el alargue

Álvaro Justo salvó un punto en el alargue para el Recreativo Granada en su aterrizaje en la nueva categoría. Penaba el conjunto rojiblanco por el ... gol encajado en la primera parte, en una pifia de su portero Iker García, pero cuando la victoria parecía viajar a Martos, un jugadón de Owen le servió al 'diez' nazarí para equilibrar en el minuto 94. Un añadido loco, en el que Ryan pudo hasta materializar el 2-1, pero se encontró con el portero Christian.

Luis Bueno, el técnico para esta temporada, alineó una mezcla de futbolistas variopinta, entre los que han estado en su dinámica durante la pretemporada y los que han trabajado con Pacheta en el primer equipo. El resultado, un equipo sin los mecanismos que proporciona el trabajo colectivo frecuente, con intentos de dominar el juego con el balón, pero sin demasiado peso en el área en la primera parte.

Recreativo Granada Iker García; Mauro, Seydou Fall, Bourama (Flores, m. 76), Angelo; Dominique (Migue Sánchez, m. 66), Mario Marín, Álvaro Justo; Samu Cortés (Lozano, m. 66), William (Owen Emeka, m. 46) y Mario Jiménez (Ryan Zinebi, m. 66). 1 - 1 Martos CD Christian; Alcázar, Salvi, Pepelu, Fran Moreno; Pablo Ortiz (Horno, m. 88), Mario Ruiz, Manu Sarmiento, Pipo (Tornel, m. 66); Mosquera (Dani Muñoz, m. 77) y Younes (Siso, m. 77). GOLES: 0-1, m. 39: Mosquera; 1-1, M. 94: Álvaro Justo.

ÁRBITRO: Antonio Javier Álvarez. Amonestó a los locales William (m. 36) y Angelo (m. 40), y a los visitantes Younes (m. 50) y Siso (m. 85).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 1 del grupo 9 de 3ª RFEF, disputado en la Ciuda Deportiva Granada CF, ante unos 400 espectadores.

Iker García, suplente de Luca Zidane en Málaga, estuvo bajo palos. De los demás en La Rosaleda, Seydou Fall cerró atrás, Dominique se ocupó del centro del campo y Samu Cortés de la derecha. Mario Jiménez, quien tuvo minutos en Segunda división como pivote, se situó de 'falso nueve'. El caso es que el equipo funcionó a arreones, con algunos zigzags de Cortés y alguna aproximación sin remate entre palos. Christian, el portero rival, estuvo de espectador.

El Martos no es que atacara mucho, pero aprovechó un gravísimo error entre Fall e Iker García para marcar. Un envío largo, en el que el central no cuerpeó con fuera y el arquero salió a por uvas. Mosquera se encontró un regalo en los morros y no lo desaprovechó.

El Recreativo no terminaba de afinar las teclas. En el descanso, Owen entró por William, lo que cambió de perfil a Cortés. Los rojiblancos siguieron atascados, faltos de gol. De hecho, fue Samu, con un centro-chut, el que estuvo cerca de empatar, pero el esférico acarició el larguero.

Mucho más clara fue una llegada entre Álvaro Justo y Mario Jiménez, que se la devolvió al primero para que concluyera, pero que se encontró con el muñeco, Christian, no solo para evitarlo, sino para que el rechazo le diera al propio rojiblanco para que la pelota se marchara fuera.

Bueno metió tres cambios, con Ryan, Lozano y Migue Sánchez, en busca de girar los acontecimientos, pero lo que estuvo a punto de llegar fue la sentencia en las botas de Tornel.

Owen probó de lejos, revulsivo en el Recreativo en el acto de conclusión. Un gran eslalon suyo sirvió para que concluyera con un envío raso que apuntilló Justo. Ryan perdonó al final. Al final, algo que echarse a la boca.

