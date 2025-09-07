Luis Bueno: «No estoy contento con lo que vimos»

Rafael Lamelas Granada Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Luis Bueno analizó el encuentro a su conclusión: «Al final, fuimos capaces de recoger un punto, pero no estoy contento con lo que vimos en el campo. Sí es verdad que en la primera parte nos encontramos un partido de dominio, en el que solo había un equipo que quería ganar, respetando al rival, que hizo lo suyo. En una acción aislada recibimos un gol que, como filial muy joven, nos pesó en el resto del encuentro. Día de aprendizaje y a prepararnos para el siguiente partido en Melilla».

El técnico del Recreativo también tuvo palabras de aliento: «Hay que felicitar a los chicos, tanto los que participan del Recre en el primer equipo como los que suben del Juvenil. Ha sido una pretemporada atípica. Los automatismos se irán ajustando. Estoy orgulloso de los chavales, pero es verdad que no jugamos como habríamos querido, aunque no bajaron los brazos y eso habla de su espíritu y entrega».

Sobre Owen, destacó lo siguiente: «Lo sacamos al descanso y contamos con él en pretemporada. Un chico joven, de 16 años, que sorprendentemente se hecho el equipo a la espalda, cuando tenían que ser los de 21 o 22 años. Son sorpresas positivas para la cantera».

Por su parte, el mediapunta Álvaro Justo, autor del gol rojiblanco, vio así el encuentro: «El tanto del Martos vino de un error nuestro atrás y nos complicó las cosas. Es una categoría difícil en la que todos compiten, pero al menos sacamos un punto». Justo sabe que hay presión por salir de 3ª RFEF. «Los equipos están compuestos por jugadores más mayores que nosotros, con experiencia. Todo lo que sea sumar es positivo y hay que seguir mejorando», expresó, feliz por «mi primer gol oficial con el Recreativo y por haber ayudado al equipo.

