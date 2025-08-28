Alemañ: «Somos conscientes del ambiente pero no nos afecta»

A diferencia de José Arnaiz, Pedro Alemañ sí se mostró consciente de la agitación entre la afición del Granada. «Somos conscientes del ambiente pero no ... nos afecta; lo que nos gusta es entrenar cada día y jugar, y no nos cambia nada», defendió. «Por supuesto que no empezamos como nos hubiera gustado pero estoy seguro de que van a llegar los resultados. Tenemos que mejorar en varias facetas del juego pero son detalles que con el paso del tiempo y jugando más partidos juntos mejoraremos seguro», defendió el centrocampista. Fue más prudente que el delantero al aludir al objetivo inicial de los 50 puntos marcado por Pacheta: «Nos gusta ir partido a partido pero para conseguir metas mayores y más ambiciosas hay que pasar por ahí».

«Pacheta habla con todos y quiere que compitamos y curremos día a día, aunque vayamos corrigiendo lo que nos transmite. Somos jugadores de fútbol y en cualquier club hay que trabajar día a día para tener minutos, aportar y mejorar nosotros mismos», apuntó Alemañ sobre las indicaciones que recibe del entrenador. «El ambiente en el vestuario es fantástico y estoy muy ilusionado desde el principio porque me acogieron genial. Lo daré todo para que vaya lo mejor posible», se congratuló.

«Unos amigos de mis padres tienen casa aquí y vinimos varios años; es una ciudad fantástica. Mi objetivo era llegar a Segunda y hacerlo con el Granada es un orgullo. Me puso contentísimo ser el primer fichaje aunque no me presentaran en el primer turno al estar sancionado», indicó Alemañ, que hereda el dorsal '8' de Gonzalo Villar. «Le conozco bien aunque no en persona al pasar por el Valencia como yo y jugar en el Elche, de donde soy, y tuve compañeros en común que ya me comentaron muchas cosas. Somos diferentes, aunque también yo sea un organizador; él es de élite y de grandísimo nivel, con mucha calidad como demostró con el golazo que ya marcó con su nuevo club y no voy a descubrirle yo, mientras que yo vengo aquí a mejorar», resolvió.