Pedro Alemañ sonríe durante su presentación con el Granada. Pepe Marín

Fichaje del Granada

Alemañ: «Somos conscientes del ambiente pero no nos afecta»

Declaraciones ·

«Tenemos que mejorar en varias facetas del juego pero son detalles que con el paso del tiempo y jugando más partidos juntos mejoraremos seguro», defiende el centrocampista

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:06

A diferencia de José Arnaiz, Pedro Alemañ sí se mostró consciente de la agitación entre la afición del Granada. «Somos conscientes del ambiente pero no ... nos afecta; lo que nos gusta es entrenar cada día y jugar, y no nos cambia nada», defendió. «Por supuesto que no empezamos como nos hubiera gustado pero estoy seguro de que van a llegar los resultados. Tenemos que mejorar en varias facetas del juego pero son detalles que con el paso del tiempo y jugando más partidos juntos mejoraremos seguro», defendió el centrocampista. Fue más prudente que el delantero al aludir al objetivo inicial de los 50 puntos marcado por Pacheta: «Nos gusta ir partido a partido pero para conseguir metas mayores y más ambiciosas hay que pasar por ahí».

