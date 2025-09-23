La zona de bajas emisiones divide a gobierno y oposición

La próxima puesta en marcha del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones, que arranca el 1 de octubre, tiene al equipo de gobierno ... y a la oposición a la gresca. PSOE y Vox coincidieron ayer en criticar por distintos motivos la gestión realizada en este tema por los populares, que denunciaron la falta de iniciativa de los socialistas en el mandato anterior y sacaron pecho de las medidas adoptadas «en favor de la salud de los granadinos».

El primero en 'sacar el hacha de guerra' este martes fue el PSOE, que anunció que elevará una moción al pleno para reclamar medidas contra la contaminación al considera que la propuesta de zona de bajas emisiones de Marifrán Carazo tendrá «bajo impacto». Acompañada por el edil Jacobo Calvo, la portavoz de la formación, Raquel Ruz, criticó la «falta de compromiso real» del equipo de gobierno con la salud y lamentó que las acciones planificadas «son estríctamente estéticas y recaudatorias».

La dirigente se mostró convencida de que la zona de bajas emisiones actual «no va a conllevar una mejora de la calidad del aire» y reclamó a los populares que sus decisiones se basen a partir de ahora «en criterios ambientales y en un consenso con el Área Metropolitana ya que la contaminación afecta a toda la provincia».

Fórmula «más ambiciosa»

El portavoz municipal, Jorge Saavedra, reaccionó a las declaraciones de Ruz, unas críticas que, a su juicio, «no se corresponden con las acciones que llevaron a cabo cuando gobernaban». El dirigente admitió que hay un problema de calidad del aire en Granada como dice el PSOE, pero insistió en que la fórmula implantada ahora es «más ambiciosa» que la planteada en el mandato anterior a la hora de abordar la contaminación.

El popular insistió en que el gobierno está tomando medidas «para mejorar la salud de los granadinos» y recordó que las restricciones se han aprobado «solo contra los vehículos altamente contaminantes, coches con más de 25 años». «Que se posicionen. Nosotros hemos entendido que el 70% del tráfico viene de fuera de la ciudad y es ahí donde hemos puesto las restricciones», defendió.

Vox, por su parte, también se expresó este martes sobre la cuestión. En una nota informativa, la edil Mónica Rodríguez denunció la «falta de información» sobre las excepciones que incluye la medida y advirtió de que la situación está generando «confusión» entre los granadinos.

La concejala, que confirmó que la formación hará una pregunta en el pleno sobre este asunto, pidió conocer qué se está haciendo para anunciar las listas blancas incluidas en la ordenanza entre la población y afeó a Movilidad que haya emitido permisos recientes «sin la debida información». «Todo esto puede derivar en un caos preocupante», denunció.