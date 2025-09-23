Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartel de la zona de bajas emisiones en Granada. JAVIER MARTIN

La zona de bajas emisiones divide a gobierno y oposición

El PSOE critica el «bajo impacto» de las restricciones y Vox denuncia la «falta de información» mientras el PP defiende que las medidas adoptadas «son más ambiciosas que las del mandato anterior»

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:22

La próxima puesta en marcha del periodo sancionador de la zona de bajas emisiones, que arranca el 1 de octubre, tiene al equipo de gobierno ... y a la oposición a la gresca. PSOE y Vox coincidieron ayer en criticar por distintos motivos la gestión realizada en este tema por los populares, que denunciaron la falta de iniciativa de los socialistas en el mandato anterior y sacaron pecho de las medidas adoptadas «en favor de la salud de los granadinos».

