Voy de visita a Granada, ¿puedo entrar a la ZBE? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

Ideal Martes, 30 de septiembre 2025, 13:45 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

Los granadinos ya saben lo que pueden y no pueden hacer con el coche desde que entre en vigor, este miércoles, la ZBE, pero existen dudas con los visitantes. Desde ese día se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, ¿puede entrar dentro de la zona ZBE alguien que venga de visita a Granada? La respuesta es clara: si no pagas tu impuesto en la capital, solo puedes entrar si tu vehículo está entre los menos contaminantes, es decir, si cuenta con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.