La Virgen de las Angustias saldrá de la basílica mañana a las cinco y media

Se estima que el cortejo será largo y la procesión durará alrededor de unas seis horas por el itinerario acostumbrado

Jorge Martínez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:43

Granada vive este fin de semana unas jornadas dedicadas de manera especial a la Virgen de las Angustias. La tradicional feria de puestos del otoño ... granadino ya está en marcha en la zona del Embovedado y Fuente de las Batallas con las tortas de la Virgen y los frutos de cada año: membrillos, azofaifas, majoletas, nueves y todo tipo de productos propios de la nueva estación. En el mediodía de hoy sábado el Ayuntamiento de Granada, presidido por la alcaldesa, ofrecerá los cultos a la patrona, que ya se encuentra sobre sus andas procesionales y dispuesta para la procesión de mañana. Cultos, visitas y oraciones a las plantas de la Virgen de las Angustias se completan con el rezo de vísperas que preside el vicario general de la diócesis, Enrique Rico Pavés.

