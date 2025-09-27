La Virgen de las Angustias saldrá de la basílica mañana a las cinco y media

Granada vive este fin de semana unas jornadas dedicadas de manera especial a la Virgen de las Angustias. La tradicional feria de puestos del otoño ... granadino ya está en marcha en la zona del Embovedado y Fuente de las Batallas con las tortas de la Virgen y los frutos de cada año: membrillos, azofaifas, majoletas, nueves y todo tipo de productos propios de la nueva estación. En el mediodía de hoy sábado el Ayuntamiento de Granada, presidido por la alcaldesa, ofrecerá los cultos a la patrona, que ya se encuentra sobre sus andas procesionales y dispuesta para la procesión de mañana. Cultos, visitas y oraciones a las plantas de la Virgen de las Angustias se completan con el rezo de vísperas que preside el vicario general de la diócesis, Enrique Rico Pavés.

Mañana domingo se celebran en la basílica las eucaristías durante toda la mañana, ofrecidas por el cuerpo de hermanas cofrades, el de horquilleros y el cuerpo de palieros. Ésta última será presidida por el propio prelado granadino, monseñor Gil Tamayo.

Cortejo

A las seis de la tarde se iniciará la organización del cortejo con las promesas de los fieles que abren la procesión tras la cruz alzada de la parroquia. Después, las hermandades de la provincia de Granada y de gloria, con la Federación de Cofradías. Tras éstas, las cofradías y hermandades vinculadas a la de la Patrona granadina. Al igual que el año pasado se impone la presencia de las autoridades militares, corporaciones civiles y la presencia del Ayuntamiento de Granada. El protocolo continuará con la participación de los distintos cuerpos de la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias, hermanas cofrades y horquilleros de la Virgen, para continuar con la presidencia en la que participará el hermano mayor, el teniente general Jefe del Madoc en representación del Rey Felipe VI y la alcaldesa de Granada.

Tras las andas procesionales irá el Arzobispo de Granada, el palio de la Virgen y el cuerpo de palieros y cerrará el cortejo la Unidad de Música Militar de la Academia de Toledo.

Recorrido

El itinerario de la procesión, que se espera como siempre multitudinaria, será por la Carrera de la Virgen. La imagen de la Patrona saldrá a las cinco y media de la tarde y continuará por la plaza del Campillo y la plaza de Mariana Pineda, Ángel Ganivet, Reyes Católicos, Gran Vía de Colón y calle Cárcel Baja. Entrará todo el cortejo en la Catedral y allí la recibirán los seises de la Catedral y el cabildo. Este año aún no danzarán ante la Patrona y después, el cortejo seguirá por plaza de las Pasiegas, Marqués de Gerona, Jáudenes, Alhóndiga, Recogidas, Puerta Real, Acera del Casino y regreso a la basílica hacia las diez y media de la noche por la Carrera de la Virgen.