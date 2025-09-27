Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias La Agencia Estatal de Meteorología pronostica intervalos nubosos con lluvia en horas críticas para la celebración

C. L. Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

La probabilidad de lluvia cambiará hasta que la Patrona salga a las calles de Granada. Pero, la amenaza de precipitaciones amenazará en horas críticas a unos de los días grandes de la ciudad.

MÁS INFORMACIÓN Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica intervalos nubosos con lluvia escasa duran la tarde de este domingo 28 de septiembre. La probabilidad de precipitaciones será del 55%, en un intervalo que va desde las 14.00 horas hasta las 19.00 horas.

La puertas de la Basílica de la Virgen de las Angustias se abrirán a las 16:30 h. y se estima que el cortejo será largo y la procesión durará alrededor de unas seis horas por el itinerario acostumbrado.

Además de la amenaza de lluvia, puede llegar otro enemigo para la procesión. Y es que la Aemet pronostica vientos de hasta 20 km/h durante las primeras horas de la tarde.