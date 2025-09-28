Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pepe Marín

La vida universitaria busca una ruta lowcost

Los pisos cada vez más caros, la reducción de la oferta y el poco cuidado de muchos inmuebles abren la puerta a extender al Cinturón la vida de los estudiantes

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:00

Fernando ha llegado este curso a estudiar a Granada. Es de un pueblo de la provincia. Trabaja por las mañanas y estudia por la tarde. ... Ha encontrado un chollo: un piso que no llega a los 500 euros y que comparte con otros dos compañeros que están en su tercer y cuarto curso. Tiene claro que es una excepción, porque las casas son cada vez más caras. «Lo mío es raro. Pero es porque el piso está hecho polvo. El casero lleva años sin aparecer», indica. Eso sí, al menos tienen ventanas al exterior. En el grupo de WhatsApp a través del que encontró su habitación hay más de mil miembros, el máximo que permite la plataforma. Inquilinos y propietarios mueven este submundo inmobiliario, el de los chavales que llegan a la ciudad para formarse y encuentran viviendas cada vez más viejas. «La mayoría de las habitaciones cuestan entre 300 y 350 euros», explica el joven de 22 años. «Cuanto más cerca del centro, además, los pisos son más antiguos y más caros», señala. En el grupo, hay chicos que sustituyen a un compañero por otro, facilitándole la vida a propietarios algo despreocupados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9

    Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa
  10. 10 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La vida universitaria busca una ruta lowcost

La vida universitaria busca una ruta lowcost