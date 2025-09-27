Piso compartido entre siete en Casería de Montijo, previo pago de 3 meses de anticipo

Diez habitaciones. 270 euros el cuarto más caro. Un salón (más bien pequeño). Tres baños. Paseo de Cartuja. Siete habitaciones. Dos baños. Una salita sin ... mesa de comedor y con un sofá de dos plazas. 250 euros cada una. Casería de Montijo. Son algunos de los anuncios que pueden ver los universitarios que se asoman al mundo inmobiliario para encontrar donde alojarse durante el curso en Granada. No son los más habituales. Pero existen. Gran parte de ellos se pueden encontrar en una misma plataforma, con sede central en Valencia, destinada exclusivamente a estudiantes que se registran pero realizan todo el procedimiento online. No se pueden visitar.

«Todo el proceso será online y, por ello, nos aseguramos de que los pisos que veáis en nuestra web serán los mismos que encontraréis cuando abráis la puerta por primera vez. De este modo, podrás visitarlos miles de veces gracias a las fotos y vídeos que os facilitamos. Será como estar dentro». Así se afirma en la web de esta plataforma, que a su vez usa otra plataforma más conocida, para enseñar sus pisos. Cómodo, sí. Seguro… pues depende de cómo se mire. Seguramente muchos preferirían tener la opción de pisar el suelo, tirar de la cadena del baño, ver si funcionan bien los fuegos de la cocina, probar el colchón y sentarse en sofá.

Todo blanco, con cojines en tonos verdes, pero con suelos de gres y ventanas antiguas. Un lavado de cara, de aquello que se ve a simple vista, para vestir de bonito pisos antiguos con números en las puertas a modo de habitaciones de residencia.

El que opta a la habitación puede reservarla. Pero eso tampoco garantiza que se quede con ella. «Realiza una descripción atractiva ya que será lo que el propietario sabrá sobre ti», el propietario tendrá 48 para aceptarte, o rechazarte. Una web para encontrar piso similar a una app de citas, en la que todo se decide previo texto y fotografía, pero sin aquello de la primera cita. «Lee bien las condiciones del piso», recuerdan. Y todo, pagando tres meses de una vez. «En el momento de la firma, tendréis que abonar la fianza del piso. En total se realizan tres pagos. El primer mes, más la comisión de reserva y la fianza». Es decir, adelantar 750 euros por una sola habitación.

Es un ejemplo. No hay tantos pisos de ese perfil de momento en Granada, eso es verdad. Pero también lo es que se trata de una realidad que empieza a asomar. Una especie de mix entre la clásica vivienda para compartir y una residencia 'lowcost'. Todo 'made in' una cadena sueca de muebles que todo el mundo conoce. ¿Es el boom de alquiler de estudiantes? Tal vez. En la web lo llaman la nueva era, aunque a veces más vale bueno conocido que malo por conocer. Hay 120 habitaciones ofertadas en la ciudad, no parece mucho para los más de 50.000 universitarios de Granada. Pero quién sabe.