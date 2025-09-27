Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Piso compartido entre siete en Casería de Montijo, previo pago de 3 meses de anticipo

Una plataforma ofrece la opción de alquilar habitaciones en viviendas masivas y sin posibilidad de visita previa al inmueble

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:53

Diez habitaciones. 270 euros el cuarto más caro. Un salón (más bien pequeño). Tres baños. Paseo de Cartuja. Siete habitaciones. Dos baños. Una salita sin ... mesa de comedor y con un sofá de dos plazas. 250 euros cada una. Casería de Montijo. Son algunos de los anuncios que pueden ver los universitarios que se asoman al mundo inmobiliario para encontrar donde alojarse durante el curso en Granada. No son los más habituales. Pero existen. Gran parte de ellos se pueden encontrar en una misma plataforma, con sede central en Valencia, destinada exclusivamente a estudiantes que se registran pero realizan todo el procedimiento online. No se pueden visitar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  3. 3 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    La empresa Sierra DC anuncia la construcción del mayor centro de datos de España en la Citai
  5. 5 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  6. 6 Mercadona compra 190 millones anuales a empresas proveedoras granadinas
  7. 7

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  8. 8 Las campanas retumban en toda Granada
  9. 9

    Un proyecto que cuesta tanto como toda la autovía de la Costa
  10. 10 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Piso compartido entre siete en Casería de Montijo, previo pago de 3 meses de anticipo

Piso compartido entre siete en Casería de Montijo, previo pago de 3 meses de anticipo