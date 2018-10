La versión de Lucas sobre el incidente en Órgiva: «La concejala no se comportó bien con nosotros» Andy y Lucas, en el momento en el que el segundo toma la palabra en el concierto. / TWITTER El cantante argumenta que la edil de Fiestas, a quien llamó «mamarracha» en pleno concierto, les increpó durante un descanso JAVIER MORALES Martes, 2 octubre 2018, 17:41

El vídeo en el que Lucas González, del dúo Andy y Lucas, llama «mamarracha» a la concejala de Fiestas de Órgiva en un concierto celebrado en la noche del sábado e insinúa que está «ciega perdida» ha corrido de perfil en perfil durante los últimos dos días. El Ayuntamiento dio ayer su versión sobre lo sucedido -anunciando que estudiará acciones legales-, pero hasta esta tarde, Lucas no se había pronunciado. Aunque reconoce que tiene que controlar su «temperamento» y que podría haberse dirigido a la edil «de otra forma», explica que «en el momento la mujer no se comportó bien, no sería justo que le pidiera disculpas».

El cantante, en declaraciones a IDEAL, relata que "siempre" que acuden a un concierto, por protocolo, el alcalde o la concejala de Fiestas van a saludar al camerino". No ocurrió en Órgiva. "Desde entonces ya empiezo a 'oler' una cosa rara". Por contrato tienen derecho a un camerino privado, y en el concierto del sábado lo tuvieron, pero justo junto a los baños públicos. "Estas personas querían que los cuartos de baño los utilizara todo el pueblo", señala Lucas, al tiempo que pone como ejemplo otras fiestas en las que colocan baños portátiles químicos en otros puntos.

El dúo y su equipo no entendieron que los servicios estuvieran justo al lado del lugar en el que se cambiaban de ropa y guardaban sus pertenenccias, con objetos de valor. "El concierto fue de cateogría, cantando, todo perfecto, y en una parte nos bajamos porque nos teníamos que cambiar de ropa", señala González. Querían que en ese momento no hubiera nadie en el pasillo, "solamente en un minuto y medio".

Al pasar al lado de la concejala de Fiestas, María del Carmen Arenas (PSOE), -siempre según el relato de Lucas- les dijo "sinvergüenzas, que sois unos sin vergüenzas, no tenéis vergüenza". "Me quedé blanco. Llevaba su copita en la mano, que lo vi yo. Le dije sinvergüenza usted, ahora voy a decir por el micro la clase de persona que está gobernando".

Y así fue. "Dije lo que dije en el micro y cuando bajamos en los bises, para las tres últimas canciones, en la esquina se juntaron familiares y gente del Ayuntamiento, e imagínate", prosigue el artista con humor. No obstante, lamenta el daño que el asunto puede hacer a su entorno -llegan a unos días de descanso tras varias jornadas de gira-, así como al de la concejala.

El equipo pidió a Lucas que no contestara. "Aguanté como un campeón, me dijeron bastardo, chulo, prepotente, canalla... Era solamente en una esquinita que había diez", el resto del público, según él, apoyó al dúo.

Preguntado sobre si se retracta de lo dicho, explica que "se puede decir de otra forma". "Es lo que me pasa siempre, la calentura (...) En el momento la mujer no se comportó bien con nosotros. No sería justo que le pidiera disculpas", concluye.