Órgiva estudia tomar acciones legales contra Andy y Lucas tras los insultos a una concejala Andy y Lucas en Órgiva. / IDEAL Durante el concierto del sábado, Lucas González llamó «mamarracha» y acusó de «estar ciega perdida» a la responsable de fiestas del municipio. El equipo de gobierno critica la actitud «bochornosa» de los músicos que, según el consistorio, querían cerrar unos servicios públicos JAVIER MORALES Granada Lunes, 1 octubre 2018, 16:37

Andy y Lucas, uno de los dúos más conocidos del pop nacional a mediados de la pasada década, fue protagonista en la madrugada del sábado al domingo en las fiestas de Órgiva. Durante su actuación, sobre el escenario y con micro abierto, Lucas González llamó «mamarracha» y acusó de «estar ciega perdida» a la concejala de Fiestas del municipio, María del Carmen Arenas (PSOE). El Ayuntamiento del municipio alpujarreño estudia emprender acciones legales contra el dúo por los insultos.

Como se puede ver y escuchar en un vídeo difundido a través de las redes sociales, a mitad del espectáculo Lucas pide la palabra, mientras Andrés Morales (Andy), abre las manos y niega con la cabeza. «Luis, que se escuche, mucho eco», pide Lucas al técnico. «Un pueblo, una localidad como esta, no merece tener a la concejala que tenéis, así de claro lo digo», comienza. «Hemos volado 15 horas de viaje (desde México, tras su última actuación) para venir a 'Orgíva' (pronuncia mal el nombre del municipio) con mucho cariño (...) No ha parado de insultarnos desde que hemos llegado y no hemos hecho nada (se dirige a la concejala). Va ciega perdida (...) Vosotros no os merecéis la mamarracha que tenéis».

Al parecer, según argumenta la alcaldesa, María Ángeles Blanco (Blanco), los artistas llegaron a la Plaza de las Culturas, donde se celebró el concierto que arrancó a las 00.20 horas, y cerraron los dos baños disponibles junto a los camerinos. «Ellos querían utilizar todos los cuartos de baño públicos», explica Blanco. En la plaza había alrededor de 2.000 personas. Algunas de ellas quisieron acceder a los baños pero los artistas -según la versión difundida por el Ayuntamiento- pedían que no entrara nadie.

«La Policía Local les dijo que abrieran y no abrían. La concejala habló con el manager y dijo que tenía que abrir los servicios, que eran públicos y dijo que no, que la gente estaba allí y iba a intentar verlos (a los artistas)», relata la alcaldesa. Finalmente abrieron los servicios.

En el descanso, Lucas se cruzó con la concejala y, según testigos presenciales, dijo que tendría «unas palabritas» con ella. Fueron a micro abierto y delante de los vecinos que habían acudido al concierto, que tuvo un coste que «ronda los 15.000 euros» y que finalizó con normalidad. Vecinos presentes en el espectáculo cuentan a IDEAL que tras la actuación algunos increparon y llamaron «sinvergüenzas» a los gaditanos por los insultos hacia la concejala.

La alcaldesa dice estar «muy molesta» tras el incidente y valora el trabajo de la concejala. «Ella propuso que viniera Andy y Lucas y estaba encantada. La actitud fue bastante bochornosa y vamos a llevar a cabo las acciones legales que correspondan porque no se puede difamar y desprestigiar a un equipo de gobierno de esa manera», anuncia Blanco.

La edil de Fiestas no quiere hacer declaraciones ante los medios de comunicación. La regidora la defiende: «Conocen a mí concejala que es una mujer responsable, agradable». Vecinos de Órgiva y fuentes del Ayuntamiento explican que la edil no toma alcohol, por lo que rechazan la acusación de Lucas. Además, el consistorio defiende que grupos como Medina Azahara (hace un año) o el dúo Azúcar Moreno (hace dos) actuaron con total normalidad y dejaron libres para los vecinos los servicios.