La venta de viviendas okupadas se duplica en Granada en tres meses

Una búsqueda sencilla por cualquier portal inmobiliario pone de manifiesto la coyuntura actual del mercado: precios elevados, inaccesibles para muchos, y una demanda desorbitada. Sin ... embargo, hay anuncios que llaman la atención por el bajo coste de la vivienda ofertada. La pega es que tienen inquilinos dentro. El nuevo boom inmobiliario coge fuerza en Granada y se dispara la venta de viviendas okupadas. En solo tres meses, la oferta ha crecido un 100% y los inmuebles se han duplicado, pasando de los 40 a los 80 en toda la provincia.

Como cada vez es más habitual, las páginas webs ya han establecido incluso un filtro específico para las viviendas okupadas.

«El inmueble se transmite habitado por tercero sin título, consúltenos por las condiciones especiales del mismo. No permite visitas físicas. Dicha situación ha sido especialmente tenida en cuenta en la fijación del precio» o «Este inmueble ha sido adquirido en subasta judicial por el Vendedor no habiéndose tomado la posesión del mismo. Se transmite sin conocerse estado de conservación actual ni su situación ocupacional o arrendaticia». Bajo estas premisas, se suceden los anuncios en portales como Idealista.

Los inmuebles ofertados están dispersos por toda la provincia, aunque un 25% se concentran por la capital. Chana, Polígono de Cartuja, Casería Montijo, la barriada de la Paz, Parque Nueva Granada en el Almanjáyar y el Albaicín, o en zonas como Haza Grande se da la casuística de que hay varias viviendas que se venden con un huésped indeseado en el interior. También hay ofertas en áreas como Recogidas y Bola de Oro, donde un enorme chalet se vende por 369.000 euros cuando lo habitual en esa zona en viviendas de características similares supera los 500.000 euros.

En Cijuela, Otura, Motril, Padul, Guadix, Santa Fe, Huétor Tájar, Las Gabias, Fuente Vaqueros o Vélez de Benaudalla son algunos de los puntos de la provincia donde se concentra la oferta del resto de inmuebles okupados. Cabe destacar que en la provincia hay a la venta al menos 15.000 casas, por lo que los inmuebles okupados solo suponen una ínfima parte de ellos. Aún así es una tendencia al alza.

Facua desaconseja la compra a los particulares de este tipo de inmuebles, que no se pueden visitar ni conocer las condiciones

En Cijuela, el alcalde, Juan Francisco Lizana, señala que actualmente no tienen problemas con los okupas. La localidad tuvo todo un bloque okupado en el Camino de Romilla que se logró desalojar. De hecho, esos pisos ahora se venden en portales de inmobiliarias bancarias por 28.000 euros. El regidor señala que para prevenir más okupaciones su Policía Local controla exhaustivamente el pueblo y mantienen contacto estrecho con la Guardia Civil. «Las okupaciones han sido ampliamente tratadas en nuestra Junta de Seguridad Local, pero ahora no tenemos ese problema. Ademá, vamos a ampliar en una plaza más nuestra Policía Local. Sabemos que hay casas okupadas, pero no generan conflicto vecinal», apunta. El primer edil señala que no hay numerosas viviendas abandonadas en la localidad y que la mayoría se encuentran habitadas. «La población no para de crecer», añade.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Motril afirman que en su ciudad la mayoría de pisos ocupados son de bancos o fondos y no de particulares. Varias de esas viviendas okupadas se encuentra en el barrio marinero de Varadero- Santa Adela. El consistorio indica que recientemente varias familias ha okupado una nave.

De acuerdo con una inmobiliaria, el perfil de los compradores suele ser expertos en el mercado que se dedican profesionalmente a la compra para reformarlos y, posteriormente cuando se deshacen del okupa, lo venden.

Otra de las inmobiliarias con las que ha contactado IDEAL señala que la mayoría de sus clientes que venden inmuebles okupados son fondos de inversión o bancos. Algunos propietarios de un inmueble okupado también optan por ponerlos en venta. Sin embargo, la empresa prefiere no hacer más declaraciones.

Las inmobiliarias aconsejan directamente en sus anuncios requerir a asesoramiento legal para encarar la compra, mientras que en empresas vinculadas a bancos ni siquiera hacen referencia a que se trata de un inmueble okupado.

Para deshacerse del inquilino hay únicamente tres opciones: seguir el procedimiento legal, que es lo más lento; contactar con el okupa y darle dinero a cambio de que se marche; o contactar con una empresa especializada en desokupación.

El precio de venta de una casa con okupas es muy inferior al de mercado, entre un 40 o 60% inferior al coste habitual de esos metros cuadrados, aunque también vienen con una larga lista de desventajas e inseguridades para el comprador.

Facua desaconseja completamente a los particulares de adquirir una vivienda de estas características y en el caso de que lo hagan apremia a los compradores a buscar asesoramiento legal, dado que el procedimiento de desalojo recaería en el nuevo propietario.

Mar Solera, presidenta de Facua, explica que en Granada no han tenido de momento consultas al respecto. Legalmente está permitida la venta de un piso okupado siempre y cuando el comprador esté avisado de las circunstancias y de la dificultad para la posesión que presenta el inmueble. «Hemos visto anuncios donde intuyes que está okupada por las fotografías porque hay bancos que en un principio no avisan y los usuarios deben estar prevenidos. Un procedimiento de deshaucio tiene coste económico adicional y también psicológico para el propietario. Además, no hay posibilidad de ver en qué estado está la vivienda», comenta la presidenta.

Ante la imposibilidad de conocer en persona el piso, el comprador va a ciegas, no es posible hacer una tasación adecuada a la hora de adquirir la hipoteca ya que solo se pueden basar en las referencias del catastro.

Por otra parte, Facua señala que el vendedor debe indicar en el contrato de arras y en la escritura de compraventa que el piso está ocupado ilegalmente. Ante la situación de estos inmuebles, cabe iniciar un procedimiento de desahucio. En el caso en el que el proceso ya se haya iniciado, se deja constancia de que el comprador se subroga en las acciones judiciales en marcha.

Estas transacciones comprenden infinidad de peligros y problemas, sobre todo para los particulares e inversores inexpertos o sin asesoramiento legal. Se desconoce el estado de conservación en el que se encuentra y el dinero que tendrá que invertir en su reforma y los desperfectos. Además, lograr financiación para pisos con okupas es un obstáculo y en el caso de que la entidad bancaria accediera el porcentaje a financiar sería ínfimo. El comprador debería asumir el pago casi al contado.