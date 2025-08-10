Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presencia de la Policía Nacional ante la tensión a las puertas del edificio okupado en Granada. Blanca Rodríguez

La nueva ley que permite desalojar a los okupas en 15 días

La normativa permitirá que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:41

La entrada en vigor de la ley de la eficiencia judicial en conjunción de la reforma del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ... que se ha hecho efectiva este mes de abril, ha cambiado de forma significativa la tramitación en los tribunales de los casos de okupación.

