Un coche eléctrico. Ariel C. Rojas

La venta de coches eléctricos y enchufables se dispara en lo que va de año en Granada

En lo que va de año se han matriculado 1.216 vehículos de este tipo en Granada, un 144% más de eléctricos que en el mismo periodo de 2024 y un 176% de enchufables

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:20

La venta de coches eléctricos en Granada se ha disparado en lo que va de año. Aunque en términos absolutos, las cifras aún están muy ... lejos de las de matriculaciones de híbridos o vehículos de combustión, el aumento es de más del 140% en estos siete meses respecto al mismo periodo del año anterior. El pico se registró el junio, que fue el mes en el que más automóviles de este tipo se compraron. Pero la tendencia ha seguido siendo positiva e iguala a la provincia con la media nacional, algo que antes no ocurría y marca el inicio de una tendencia que está clara para el sector: el eléctrico es un futuro cada vez más cercano. No obstante, los compradores aún tienen reticencias. La escasez de puntos de carga, apuntan los profesionales, es uno de los principales problemas. Los conductores dudan porque la red, aunque ha aumentado de forma notable, todavía no parece ser suficiente.

