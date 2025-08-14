La venta de coches eléctricos y enchufables se dispara en lo que va de año en Granada

La venta de coches eléctricos en Granada se ha disparado en lo que va de año. Aunque en términos absolutos, las cifras aún están muy ... lejos de las de matriculaciones de híbridos o vehículos de combustión, el aumento es de más del 140% en estos siete meses respecto al mismo periodo del año anterior. El pico se registró el junio, que fue el mes en el que más automóviles de este tipo se compraron. Pero la tendencia ha seguido siendo positiva e iguala a la provincia con la media nacional, algo que antes no ocurría y marca el inicio de una tendencia que está clara para el sector: el eléctrico es un futuro cada vez más cercano. No obstante, los compradores aún tienen reticencias. La escasez de puntos de carga, apuntan los profesionales, es uno de los principales problemas. Los conductores dudan porque la red, aunque ha aumentado de forma notable, todavía no parece ser suficiente.

El 1 de octubre entrarán en vigor en la capital las sanciones por incumplir la normativa de la zona de bajas emisiones y a partir de ese día aquellos conductores de fuera de la ciudad con vehículos que sean contaminantes serán sancionados si no cumplen las restricciones. Este tipo de limitaciones junto a la concienciación y el ahorro en combustible, unido a los incentivos con ayudas para fomentar la renovación del parque móvil, ha hecho que los coches menos contaminantes sean cada vez más elegidos por los clientes.

Miguel Ángel García es gerente del concesionario Hyundai. Asegura que aunque en cifras totales la venta de eléctricos todavía está lejos de otros tipos de vehículos. En su marca, en Granada, este tipo de turismo ya representa el 10% del total y los híbridos son ya alrededor del 50%. Explica que el cliente típico que elige el eléctrico 100% suele ser ser aficionado a la tecnología, de más de 40 años y un poder adquisitivo medio-alto. Aunque reconoce que cada vez hay más diversidad. Señala, eso sí, que uno de los principales problemas es que aunque los puntos de carga han aumentado siguen siendo insuficientes.

Los datos recogidos por Anfac muestran que entre enero y julio de este año en Granada se matricularon un total de 572 coches eléctricos, un 140% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En lo que se refiere a los híbridos enchufables el aumento fue aún mayor, se pasó de los 233 de 2024a los 644 de lo que va de 2025, es decir, una subida de más del 176%. Aún así, entre ambos sólo representan el 21% del total. Lo que más se vende, ahora mismo, son híbridos, el 46% de los 5.703 matriculados en estos siete meses. En el extremo opuesto, los coches diesel son lo que pierden más fuelle. Sólo un 3.4%.

Nicolás Braojos, de Vigilsa, indica que han detectado un «enorme aumento» de las ventas de coches eléctricos en los últimos meses. Considera que los factores que han provocado este aumento son la fuerte apuesta de los fabricantes por este tipo de coches, con un incremento de la oferta, junto a las ayudas gubernamentales como el Plan MOVES.

Las cifras apuntan que esta subida no sólo se ha producido en la provincia de Granada, sino que es generalizada. En el conjunto del país, en estos siete meses la venta de coches eléctricos aumentó casi un 90% y en cuando a los enchufables creció un 94%. En Andalucía, la tendencia también ha sido al alza, aunque Granada ha sido la segunda provincia en la que más aumento se ha producido de toda la comunidad.

Leo Maldonado, jefe de ventas de Renault y Dacia en Granada se pronuncia en el mismo sentido que desde otros concesionarios. Destaca que Granada se ha alineado por fin con el mercado nacional, aunque «aún estamos lejos de la media europea». Concienciación y ahorro son los dos parámetros que están detrás de la elección de este tipo de vehículo. Maldonado indica, asimismo, que más que un perfil de comprador hay una situación que lleva a la compra. Eso sí, asegura que de momento el coche eléctrico aún sigue siendo «un segundo coche en casa». Todavía hay reticencias. Desde su concesionario, explica el jefe de ventas, analizan en cada caso si la elección de un eléctrico beneficia al cliente. «Hay muchos que no vienen preguntando por un eléctrico, pero cuando ven el estudio, lo eligen», señala.

Desde Anfac, José López-Tafall, director general, destaca que julio ha vuelto a ser un mes positivo para la electrificación y que esta tendencia permite a españa recuperar posición respecto a la media europea, aunque aún esté por detrás.

El futuro empieza a ser ya presente. Los coches eléctricos y enchufables cogen cada vez más impulso. Los híbridos ya están consolidados. Habrá que ver si la tendencia continúa.