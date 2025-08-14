Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón L. López

Los puntos de carga públicos aumentan, pero todavía son insuficientes y frenan a los compradores

Actualmente en Granada hay alrededor de 300 puntos de carga, el doble de las que estaban instaladas hace un par de años

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:20

Todas las fuentes del sector consultadas por IDEAL coinciden en que uno de los problemas de que la venta de eléctricos no avance a más ... ritmo es la falta de puntos de recarga públicos. Consultadas diversas plataformas como Electromaps o Reve se concluye que en la provincia hay alrededor de 300 puntos para cargar. Eso es el doble que lo que se podía encontrar hace un par de años. En el centro comercial Nevada, de hecho, se estrenó hace un par de meses la electrolinera más grande de todo el país. Pero aún así, no hay bastantes.

