Los puntos de carga públicos aumentan, pero todavía son insuficientes y frenan a los compradores

Todas las fuentes del sector consultadas por IDEAL coinciden en que uno de los problemas de que la venta de eléctricos no avance a más ... ritmo es la falta de puntos de recarga públicos. Consultadas diversas plataformas como Electromaps o Reve se concluye que en la provincia hay alrededor de 300 puntos para cargar. Eso es el doble que lo que se podía encontrar hace un par de años. En el centro comercial Nevada, de hecho, se estrenó hace un par de meses la electrolinera más grande de todo el país. Pero aún así, no hay bastantes.

Leo Maldonado, jefe de ventas en Granada de Renault y Dacia, indica que lo primero que hace un comprador cuando adquiere un vehículo eléctrico 100% es poner un punto de carga privado en su casa. ¿Por qué? La razón es que la principal reticencia es no tener suficientes sitios públicos en los que poder cargar el coche.

En un alinea similar se pronuncia Nicolás Braojos, de Vigilsa, que señala que «sin duda» el futuro de este producto pasa por mejorar la red de carga y el coste de la misma. «Sin una red amplia, fiable y económica es imposible que los coches eléctricos puedan imponerse a los de combustión, pese a ser los eléctricos muy superiores desde el punto de vista de rendimiento y coste total por kilómetro», asegura.

Miguel Ángel García, gerente del concesionario Hyundai en Granada, explica lo mismo. Aunque ha aumentado el número de puntos de carga en los últimos años, siguen siendo insuficientes y eso genera inseguridad en los posibles compradores.

La infraestructura de recarga de acceso público en el conjunto del país se está incrementado. Según los datos de Anfac indican que durante el segundo trimestre de 2025, la red de recarga ha aumentado un 3%, con 1.534 nuevos puntos instalados según los datos del último, Con esta cifra ya se alcanza una red total de 47.892 puntos de recarga en España. Desde Anfac apuntan, eso sí, que aunque es destacable el esfuerzo para el desarrollo, el ritmo se ha reducido significativamente en comparación con el trimestre anterior en el que se instalaron 7.633 nuevos puntos de recarga y continúa siendo insuficiente para satisfacer la demanda existente. Precisan, además, que hay 13.782 puntos que no están operativos aunque sí instalados, lo que significa que uno de cada cino no puede utilizarse. Parece que aún hay una asignatura pendiente.