Veinticinco empresas locales trabajan ya para el acelerador de partículas de Escúzar

Crear oportunidades de negocio para las empresas y de desarrollo para el territorio ligadas al acelerador de partículas Escúzar ya no se conjuga en futuro: ... es el presente. La Industry Office, la iniciativa de la Cámara de Comercio de Granada y la Asociación Española de Industria de la Ciencia en torno a la gran infraestructura científica en la Citai, trabaja para acercar la ciencia al tejido empresarial, por un lado dando a conocer la instalación científica y sus necesidades a las empresas a corto, medio y largo plazo y, por otro, capacitando a estas para poder acceder a los contratos que Ifmif Dones lanzará en los próximos meses y años.

Industry Office se creó en mayo de 2023 para impulsar el ecosistema empresarial en torno a la industria de la gran ciencia, un conjunto de infraestructuras científicas de vanguardia entre las que se encuentra el acelerador de partículas de Escúzar, «dinamizando a las empresas sobre sus necesidades y oportunidades, apoyando su adaptación así como la generación de alianzas y sinergias». En enero de este año se constituyó formalmente, ya con el respaldo de la Universidad de Granada y el CSIC, este último a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía.

«Los científicos hablan un idioma que asusta a las empresas», reconoce Roberto Álvarez, responsable de Innovación y Transformación Digital en Cámara Granada. De ahí la importancia de explicar, en el lenguaje que manejan los empresarios, «los retos y oportunidades que representa Ifmif Dones, que son muchos».

800 millones de euros es el presupuesto estimado para la construcción del acelerador de partículas en la Citai de Escúzar. El contrato de 174 millones de euros para el diseño y la obra civil está a punto de adjudicarse

100 millones de euros de media se calcula que costará anualmente la operación y mantenimiento del acelerador durante su vida útil, de entre 30 y 50 años. Parte de ese presupuesto se destinará al pago de bienes y servicios.

Para ello, se han celebrado ya tres ediciones del Foro I+Dones, un punto de encuentro de las empresas con la instalación científica, y se ha elaborado un «precatálogo de servicios y proveedores» que incluye tanto los servicios disponibles como aquellos con potencial futuro, para que las empresas interesadas se posicionen de cara a futuras licitaciones y compra pública innovadora o a la constitución de consorcios.

Además, se ha realizado un mapeo de la provincia en busca de compañías que trabajan en campos susceptibles de colaboración con la instalación científica que servirá para validar materiales capaces de resistir las condiciones extremas en los futuros reactores de fusión nuclear.

El resultado es que ya hay 25 empresas de Granada trabajando para Ifmif Dones, a través de contratos menores o consorcios que han obtenido licitaciones, y otras 59 que están preparándose para hacerlo en un futuro a través de actividades de formación y capacitación para posicionarse de cara a futuros contratos.

Sectores diversos

De las 84 empresas 'mapeadas', poco más de la mitad tienen su sede fuera de la capital. Entre ellas las hay de todos los sectores: según los datos facilitados por el responsable de Transformación Digital de la Cámara, casi una cuarta parte son compañías del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), inteligencia artificial (IA) e innovación (24%) y destacan también las del ámbito de la ingeniería (18%);la construcción (12%); la industria de transformación (6%); los servicios jurídicos (6%); el montaje y mantenimiento industrial (4,8%);la energía (2,4%); la gestión de residuos (2,4%); y marketing, publicidad y artes gráficas (2,4%), entre otras.

«En industria nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de que hay empresas muy preparadas, en el sector de la automoción y los montajes industriales, que no creían que tuvieran nada que aportar o no conocían Ifmif Dones y han cogido el guante al vuelo», explica Álvarez. Como ejemplo, destaca el taller de manipulación remota en el que se están formando técnicos de diez empresas granadinas de cara a futuras licitaciones.

En esa labor de difusión, la Industry Office ha organizado unas jornadas informativas para presentar el acelerador en el resto de Andalucía. La primera de ellas se celebrará en Linares (Jaén) el 26 de noviembre y después continuarán, una al mes, en las demás provincias de Andalucía. Una iniciativa en la que participarán miembros relevantes del equipo de Ifmif Dones y en la que se ha volcado el Consejo Andaluz de Cámaras, señala Álvarez.

El objetivo es que el acelerador de partículas de Granada, en el que la Junta de Andalucía es socia al 50% con el Gobierno de España, dentro de un esquema de financiación internacional, tenga un impacto regional, más allá de las fronteras de Granada.

Una industria de kilómetro cero

«El acelerador de partículas de Escúzar es una infraestructura única y singular y por tanto afrontamos unos retos tecnológicos únicos y singulares. Y para resolverlos necesitamos una industria y unas capacidades de la industria muy especiales», explica José Aguilar, responsable de la oficina de gestión del Programa Dones.

«Para nosotros es importante tener una industria lo más cercana posible, una industria de kilómetro cero, que nos ayude al desarrollo de la infraestructura en todas sus fases, tanto en la de construcción, en la que estamos ahora, como sobre todo en la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura, que también va a tener unas necesidades importantes de bienes y servicios», recuerda Aguilar.

Esas necesidades futuras se cifran en una media de 100 millones de euros anuales durante la vida útil de la infraestructura a partir de 2034, de 30 a 50 años, que revertirán en la compra de bienes y servicios en el entorno local.

Otro fenómeno ligado al acelerador es su capacidad para atraer empresas de fuera, es decir, lograr que compañías adjudicatarias de contratos con sede en otros lugares de España o del mundo abran una sucursal, oficina o fábrica en Granada para poder atender mejor las necesidades de Ifmif Dones, con el consiguiente impacto en forma de creación de empleo e inversión en el territorio. En esta situación hay ya media docena de compañías que han abierto o van a abrir una sede local.