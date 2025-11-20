Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajadores de la empresa granadina Cariño, en la mudanza al edificio UGR Dones de la Citai, en septiembre del año pasado. Pepe Marín

Veinticinco empresas locales trabajan ya para el acelerador de partículas de Escúzar

Industry Office, la iniciativa de Cámara Granada y la Asociación de la Industria de la Ciencia, ayuda a otras 59 firmas de la provincia a posicionarse de cara a futuros contratos de Ifmif Dones

Inés Gallastegui

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:38

Comenta

Crear oportunidades de negocio para las empresas y de desarrollo para el territorio ligadas al acelerador de partículas Escúzar ya no se conjuga en futuro: ... es el presente. La Industry Office, la iniciativa de la Cámara de Comercio de Granada y la Asociación Española de Industria de la Ciencia en torno a la gran infraestructura científica en la Citai, trabaja para acercar la ciencia al tejido empresarial, por un lado dando a conocer la instalación científica y sus necesidades a las empresas a corto, medio y largo plazo y, por otro, capacitando a estas para poder acceder a los contratos que Ifmif Dones lanzará en los próximos meses y años.

