El Consorcio IFMIF-DONES contará con 59,5M€ de presupuesto en 2026 para afrontar las primeras obras del acelerador

El Consorcio IFMIF-DONES España, integrado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, contará en el ejercicio 2026 con un presupuesto de 59, ... 52 millones de euros, fondos que permitirán comenzar con la cimentación del edificio que se levantará en Escúzar (Granada) para albergar el acelerador de partículas. Estas cuentas se han aprobado en la reunión del Consejo Rector del Consorcio presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Además, también se ha dado el visto bueno al nombramiento de Moisés Weber como nuevo director interino en sustitución de Ángel Ibarra.

De esa cuantía global, la partida de inversiones asciende a 46,57 millones de euros y está dirigida a la ejecución de los primeros contratos de diseño y obra de la infraestructura científico-técnica, de los servicios de dirección facultativa de los trabajos, así como de los servicios de ingeniería y consultoría y de diseño e implementación de los sistemas de seguridad del IFMIF-DONES. En esta primera fase se acometerán los trabajos de cimentación y la construcción de las estructuras del edificio, para lo que las dos Administraciones han realizado aportaciones procedentes del programa FEDER.

A ese capítulo se suman los gastos de explotación, que se han cuantificado en 4,90 millones de euros, y los de personal, que se han fijado en 4,92 millones de euros. Para finales de 2026 se ha estimado que la plantilla alcance en torno a 110 personas, lo que implica la incorporación de 45 plazas adicionales de carácter estructural a las que ya existen actualmente, cumpliendo así con lo estipulado en el Plan Estratégico 2024-2027.

El Consejo Rector también ha dado cuenta del Plan de Actuaciones para el próximo año, en el que los esfuerzos se centrarán, principalmente, en cuatro ejes fundamentales. El primero de ellos pretende continuar con la ejecución del Plan Estratégico para, entre otros aspectos, permitir la contratación estable del personal necesario y completar la plantilla prevista para el periodo 2024-2027. El segundo objetivo se orienta a la ejecución de las obras de los edificios de la infraestructura y el tercero consiste e impulsar los primeros contratos de los grandes acuerdos marco. El cuarto eje está orientado a concretar a nivel técnico la participación internacional del proyecto IFMIF-DONES, que ha quedado comprometida en gran medida a finales de 2025.

Nombramiento de Moisés Weber

De igual modo, el Consejo Rector también ha respaldado la designación de Moisés Weber como director interino hasta que se abra y resuelva el concurso público para la dotación de este puesto. Weber asumirá el cargo a partir del 9 de diciembre, una vez que se haga efectiva la jubilación del actual director Ángel Ibarra.

Doctor ingeniero industrial, Moisés Weber es, actualmente, vicedirector del Consorcio IFMIF-DONES España, puesto desde el que coordina áreas como la contratación y el desarrollo del personal, las estrategias de financiación, la I+D y los principales procesos de adquisición del proyecto. Entre sus méritos académicos y de investigación, destacan sus más de cien contribuciones científicas en los campos de la fusión y los aceleradores de partículas. Además, ha estado cuatro años en el Centro Internacional de Investigación sobre Energía de Fusión (IFERC) de Japón.