Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El edificio de administración de Ifmif Dones en la Citai de Escúzar está casi terminado. Pepe Marín

El Consorcio IFMIF-DONES contará con 59,5M€ de presupuesto en 2026 para afrontar las primeras obras del acelerador

Moisés Weber asume la dirección interina de esta entidad hasta que se active el concurso público para dotar el puesto, tras la jubilación de Ángel Ibarra

IDEAL

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

El Consorcio IFMIF-DONES España, integrado por la Junta de Andalucía y el Gobierno central, contará en el ejercicio 2026 con un presupuesto de 59, ... 52 millones de euros, fondos que permitirán comenzar con la cimentación del edificio que se levantará en Escúzar (Granada) para albergar el acelerador de partículas. Estas cuentas se han aprobado en la reunión del Consejo Rector del Consorcio presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Además, también se ha dado el visto bueno al nombramiento de Moisés Weber como nuevo director interino en sustitución de Ángel Ibarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  4. 4 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  5. 5 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 La Granada que plantó la semilla de la democracia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Consorcio IFMIF-DONES contará con 59,5M€ de presupuesto en 2026 para afrontar las primeras obras del acelerador

El Consorcio IFMIF-DONES contará con 59,5M€ de presupuesto en 2026 para afrontar las primeras obras del acelerador