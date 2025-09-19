Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra

Angelico invierte cada día una hora de su tiempo en ir y volver a su casa tras aparcar su coche. Eso siempre que se desplace ... con su vehículo en una sola ocasión. Su paseo a pie es de 30 minutos desde que estaciona hasta que llega a su domicilio. Y da igual que llueva, truene o la temperatura sobrepase los 40º en la calle. «Es un problemón que nos condiciona la vida y frente al que no encontramos solución», lamenta.

MÁS INFORMACIÓN Vecinos de Genil solicitan una reunión urgente para detener el proyecto de Cervantes

Los vecinos del barrio de la Churra no tienen donde aparcar. La única opción que les queda es dejar sus vehículos en el parking de la Alhambra, a una distancia considerable de sus viviendas. Este obstáculo dificulta tareas tan simples de su día a día como hacer la compra, llevar a sus hijos al colegio o al médico o recibir la visita de algún familiar que no reside en la ciudad.

El galimatías de su rutina incrementa cuando compran algún mueble o electrodoméstico. No tienen tampoco ningún punto para carga y descarga en la cuesta de acceso a la Alhambra. Si dejan su vehículo en doble fila para bajar los enseres, regresan con una multa. Rafael pudo comprobarlo hace solo unas semanas. La compra de la semana fue mayor de lo que creía y, aunque apenas estuvo unos minutos estacionado en la vía, recibió una sanción por la que tuvo que pagar 200 euros.

«Si compramos un mueble, tenemos que pedir permiso al ayuntamiento e indicar la matrícula del furgón que lo va a traer, la hora y el conductor que es responsable de la maniobra», señalan, un procedimiento que prolonga en el tiempo y dificulta –aún más– las trabas para vivir en el lugar.

Esta infinidad de inconvenientes es la que hace que los vecinos pidan al Ayuntamiento de Granada poder estacionar en un solar que se sitúa tras sus domicilios, próximo también a la Alhambra. Aseguran que esta opción solucionaría sus problemas y que tardarían apenas cuatro o cinco minutos en llegar del lugar a sus casas. Han trasladado esta petición en reiteradas ocasiones al Área de Movilidad. No obstante, afirman que no han obtenido una respuesta. El Ayuntamiento de Granada, por su parte, afirma a este periódico que ha recibido la solicitud y que actualmente estudia la cuestión.

En caso de obtener el visto bueno del equipo de gobierno, no sería la primera vez que la parcela tiene este fin. El terreno ya se utilizó como lugar para estacionar hace años. Los vecinos explican que la puerta de acceso se quedaba abierta continuamente y que eso, unido a un incendio en la zona, hizo que les retirasen esta alternativa.

Acceso al solar

La entrada a la parcela en la que los vecinos pretenden aparcar se sitúa en plena Cuesta Gomérez, a través de un callejón por el que hay espacio para que circulen los vehículos.

Con una extensión de 1.195 metros cuadrados, los residentes calculan que el lugar tendría capacidad para acoger unos 50 coches. Pero dejan claro que este uso estaría limitado a los residentes, ya que son ellos quienes sufren el problema y no quieren que se les reduzcan más las opciones.

Defienden que no hay más soluciones. Las pocas cocheras que hay en la zona de Cuesta Gomérez están alquiladas desde hace años. «Llevo una década esperando a que alguna se quede libre, pero no hay manera...», lamenta Angelo. A su testimonio se suma el de Antonio, que vive en la parte trasera de Cuesta Gomérez desde 1990. Cuenta que, entonces, tenían más opciones. Podían aparcar en Plaza Nueva, a lo largo de la cuesta o incluso en la rotonda de la Alhambra. «Estamos a favor de la mejora de las calles, pero necesitamos una forma en la que no sea imposible vivir en esta zona», añade. Ellos mismos han propuesto al consistorio que les ofrezca una alternativa que les permita conciliar de mejor manera su día a día. «Lo único que van a conseguir así es que el barrio se quede vacío y que nadie quiera vivir aquí», denuncian.