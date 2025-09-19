Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos que reclaman poder aparcar en el solar Pepe Marín

Los vecinos que solo pueden aparcar junto a la Alhambra

Los residentes del barrio de la Churra piden al Ayuntamiento de Granada estacionar en un solar junto a sus casas por las dificultades de estacionamiento en la zona

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:44

Angelico invierte cada día una hora de su tiempo en ir y volver a su casa tras aparcar su coche. Eso siempre que se desplace ... con su vehículo en una sola ocasión. Su paseo a pie es de 30 minutos desde que estaciona hasta que llega a su domicilio. Y da igual que llueva, truene o la temperatura sobrepase los 40º en la calle. «Es un problemón que nos condiciona la vida y frente al que no encontramos solución», lamenta.

