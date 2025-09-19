Vecinos de Genil solicitan una reunión urgente para detener el proyecto de Cervantes

Vocales de la Junta Municipal de Distrito Genil, en representación de la mayoría de las asociaciones de vecinos del distrito y de la asociación de ... madres y padres de alumnos del colegio la Ave María de la Quinta han presentado una solicitud formal para la celebración de una sesión extraordinaria de la junta municipal. El objetivo es debatir en profundidad el proyecto de remodelación de la avenida de Cervantes, ya licitado por el Ayuntamiento, al que se oponen debido a sus «deficiencias, imprecisiones e incongruencias» y que se debatan las propuestas alternativas que presentan con la intención de que la obra se ejecute de la mejor forma posible.

Esta petición surge tras la sesión ordinaria del pasado ocho de septiembre, donde las reivindicaciones de vecinos y comerciantes no fueron atendidas. En respuesta, la Asociación de Vecinos Cervantes, con el apoyo de una comisión técnica formada por expertos en urbanismo, medio ambiente, arqueología y otras disciplinas, ha elaborado un proyecto alternativo que considera las necesidades de todos los colectivos afectados: vecinos, comerciantes, la Asociación de Madres y Padres del Colegio Ave María de la Quinta y usuarios.

La plataforma vecinal, que ha consensuado la nueva propuesta en una reunión abierta, insta a que las obras no comiencen hasta que se abra un verdadero proceso participativo. Buscan confrontar los dos proyectos y lograr un consenso que beneficie a todos los ciudadanos del distrito.

Para garantizar un debate fructífero, se solicita la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, la concejala de Movilidad, Ana Agudo, la concejala de Comercio, Elisa Campoy, y el responsable de la empresa de aguas Emasagra, encargada de la ejecución de la obra. La solicitud se ampara en el Reglamento Orgánico de Gobierno Abierto de la Ciudad de Granada (ROGA),