Vecinos de la Avenida Cervantes muestra su malestar. IDEAL

Vecinos de Genil solicitan una reunión urgente para detener el proyecto de Cervantes

La plataforma vecinal, que ha consensuado la nueva propuesta en una reunión abierta, insta a que las obras no comiencen hasta que se abra un verdadero proceso participativo

IDEAL

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:27

Vocales de la Junta Municipal de Distrito Genil, en representación de la mayoría de las asociaciones de vecinos del distrito y de la asociación de ... madres y padres de alumnos del colegio la Ave María de la Quinta han presentado una solicitud formal para la celebración de una sesión extraordinaria de la junta municipal. El objetivo es debatir en profundidad el proyecto de remodelación de la avenida de Cervantes, ya licitado por el Ayuntamiento, al que se oponen debido a sus «deficiencias, imprecisiones e incongruencias» y que se debatan las propuestas alternativas que presentan con la intención de que la obra se ejecute de la mejor forma posible.

