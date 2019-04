La Universidad de Granada creará un Observatorio de Igualdad tras los supuestos casos de acoso Pilara Aranda durante su intervención este martes en la feria de empleo / RAMÓN L. PÉREZ La rectora de la UGR, Pilar Aranda, ha tomado esta decisión tras reunirse con varios estudiantes ANDREA G. PARRA Granada Martes, 9 abril 2019, 12:04

La rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, se ha reunido este martes con estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Rectorado para hablar de los «casos que han ido apareciendo», en referencia al presunto acoso de un profesor a universitarias del campus de Cartuja.

«Hemos quedado en trabajar juntos, avanzar en la aplicación del protocolo de acoso, simplificando, pero sobre todo trabajando en los temas de igualdad», ha dicho la máxima mandataria universitaria en Granada. En este extremo alude a ese trabajo conjunto para terminar con el acoso en las aulas como han pedido las estudiantes.

En la inauguración de la Feria de Empleo, Aranda ha avanzado que el segundo plan de igualdad «es una realidad». Ha anunciado, además, que va a crear el Observatorio de Igualdad. No ha concretado fechas, porque están las elecciones al rectorado en marcha, pero ha dicho que le gustaría que el II Plan de Igualdad estuviera aprobado antes de final de este curso 2018-2019 o en septiembre, paso previo indispensable para la puesta en marcha del observatorio.

«Yo quiero que todo esto se enmarque en lo que es la igualdad, que se entienda la necesidad de la formación en igualdad que tiene toda la sociedad y por tanto también tiene el profesorado, estudiantado y el personal de administración y servicios», subrayó la rectora. «Trabajar rápidamente con ellas», ha añadido.

«Me he comprometido –en la reunión- a que si soy rectora inmediatamente me reuniría con ellas para avanzar en los temas, no obstante, van a seguir trabajando con el vicerrector de Estudiantes y con el responsable de la Unidad de Igualdad en los temas», ha informado Aranda.

La rectora ha insistido en que «hay que hacer una tarea de información, si está saliendo el caso que ha salido es porque tenemos un protocolo muy avanzado, un protocolo joven que hay que ir evaluándolo, y porque está perdiendo el miedo. Y a mí eso me parece que es un éxito de la sociedad en su conjunto».