Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

AVE de Granada

Los tres principales hitos del tramo Valle del Genil

La conexión entre Loja y Huétor Tájar, que atraviesa el río, obliga a los ingenieros a plantear estructuras de relevancia

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:38

Comenta

Cruzar el valle del Genil no es sencillo. A una orografía cambiante, que mezcla áreas en llano con colinas y hundimientos provocados por cursos pequeños ... de agua, hay que sumar el reto de superar el gran río de Granada y hacerlo a una altura que evite, al mismo tiempo, provocar un gran impacto en los cultivos de la zona y en el territorio de la vega. Estas son las complicaciones que afectan a un proyecto, el del último tramo de la variante de Loja, que contará con hitos de ingeniería de gran importancia para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  4. 4 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  5. 5 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  6. 6 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  7. 7 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  8. 8 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los tres principales hitos del tramo Valle del Genil

Los tres principales hitos del tramo Valle del Genil