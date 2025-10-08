Los tres principales hitos del tramo Valle del Genil

Cruzar el valle del Genil no es sencillo. A una orografía cambiante, que mezcla áreas en llano con colinas y hundimientos provocados por cursos pequeños ... de agua, hay que sumar el reto de superar el gran río de Granada y hacerlo a una altura que evite, al mismo tiempo, provocar un gran impacto en los cultivos de la zona y en el territorio de la vega. Estas son las complicaciones que afectan a un proyecto, el del último tramo de la variante de Loja, que contará con hitos de ingeniería de gran importancia para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Transportes.

MÁS INFORMACIÓN Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja

El más llamativo quizá sea el túnel del Cerro Limones, una colina que se encuentra a la salida de Salar. Se trata de un pedazo de terreno que es la que ya forzó a la A-92 a hacer una curva en la llegada a Huétor Tájar, un camino que ahora deberá realizar en paralelo la línea. Los ingenieros han planteado atravesar sus entrañas para poner la plataforma en disposición de cruzar la autovía y el valle del Genil en altura. En total, tendrá 1.295 metros.

Para llegar al cerro desde Loja, el tren vendrá en bajada. Las propias características del servicio obligan a que la pendiente no sea abrupta. Esto forzará a que la plataforma deba elevarse en un viaducto que irá también en los aledaños de la autovía. Tendrá 693 metros y esquivará la villa romana de Salar después de que se modificara el proyecto tras la aparición de restos vinculados al monumento en 2023.

El último de los hitos es el que permitirá sortear el curso del Genil. Desde la salida del Cerro Limones, la plataforma cruzará en altura la autovía y continuará, con una pendiente constante adecuada, a través de la vega del río hasta la otra orilla, una zona que ahora mezcla cultivos como el espárrago y el olivo. Lo hará mediante un viaducto de 794 metros que pondrá a los trenes en disposición de alcanzar la actual línea en uso en la vecindad de Huétor Tájar.