Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Viaducto y entrada al túnel que supone uno de los desafíos técnicos del proyecto. Adif

AVE de Granada

Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja por 283 millones de euros

El ministro Óscar Puente anuncia la concesión de las obras y se desbloquea así de manera definitiva una de las infraestructuras más relevantes para las comunicaciones de la provincia

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:42

Comenta

El Ministerio de Transportes ha anunciado este miércoles la adjudicación del último tramo de la variante de Loja, el correspondiente al valle del Genil, por ... un importe de 283 millones de euros. El proceso pone fin a tres años de tramitación y permite desbloquear de manera definitiva una de las infraestructuras más relevantes para las comunicaciones de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  4. 4 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  5. 5 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  6. 6 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  7. 7 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  8. 8 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja por 283 millones de euros

Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja por 283 millones de euros