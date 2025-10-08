Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja por 283 millones de euros

El Ministerio de Transportes ha anunciado este miércoles la adjudicación del último tramo de la variante de Loja, el correspondiente al valle del Genil, por ... un importe de 283 millones de euros. El proceso pone fin a tres años de tramitación y permite desbloquear de manera definitiva una de las infraestructuras más relevantes para las comunicaciones de la provincia.

El enlace, que evitará en el futuro que los trenes de Alta Velocidad circulen por el interior de la ciudad del poniente como hacen en estos momentos, se espera que tenga un impacto positivo en las conexiones con el exterior al reducir los tiempos de viaje en unos 15 minutos.

El tramo adjudicado ahora es el último, que conecta la actual línea ferroviaria en Huétor Tájar con la nueva que se está construyendo junto a la A-92 en un punto intermedio entre Salar y Loja. El empalme será un desafío para los ingenieros al tener que sortear elementos del terreno de gran importancia, como las colinas ubicadas fuera del municipio salareño o el río Genil.

Para lograrlo, el proyecto diseñado incluye hitos arquitectónicos de calado. Uno de los más relevantes será un gran viaducto de unos 700 metros que se realizará junto a la autovía. El otro, un túnel de 1.300 metros que atravesará las entrañas del Cerro Limones para dejar la línea en disposición de cruzar en altura la zona de vega más cercana al Genil. En total, el tramo tendrá casi 8 kilómetros que se construirán con las mismas características que el resto de la red; esto es, con plataforma para vía doble en ancho estándar, que es el que emplean los trenes AVE.

Tres años de tramitación

La adjudicación del último tramo de la variante pone fin a un complejo proceso administrativo que no ha estado exento de polémica. Aunque había un proyecto inicial que ya determinaba el paso de la infraestructura por este punto, en enero de 2022 se adjudicó la consultoría para adaptarlo a las necesidades del servicio. Fue Acciona la que se hizo cargo del contrato por un importe de 1,4 millones.

El 31 de octubre de 2023, durante los trabajos previos en la zona donde se ubicará el viaducto, se localizaron restos arqueológicos. La labor se detuvo para determinar la importancia de los hallazgos y conocer si estaban en relación con la villa romana de Salar, que se encontraba en las proximidades. Esto último fue confirmado en marzo de 2024, lo que obligó a modificar el diseño para evitar dañar el entorno y a ampliar el contrato en otros 2,1 millones.

En ese momento, el Ministerio de Transportes ya reconoció que la licitación tendría que posponerse a 2025, como finalmente sucedió. En noviembre del año pasado, la Junta aprobó el modificado presentado por ADIF, lo que permitía encarrilar el resto de la tramitación.

La licitación fue anunciada el 15 de abril de este año. El plazo de presentación de ofertas se cerró en junio. Un mes después, este periódico avanzó que nueve empresas habían concurrido al concurso, una de las cuales ha sido la que finalmente se ha hecho con el encargo.