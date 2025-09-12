Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada
La colisión ha tenido lugar entre un camión y dos turismo a la altura de Loja, en dirección a la capital
Granada
Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:51
Tres personas han resultado heridas tras un accidente entre un camión y dos turismo. La colisión ha tenido lugar en la A-92, a la ... altura de Loja, sobre las 19.30 horas de este viernes. Debido al choque, la vía ha llegado a sufrir hasta diez kilómetros de retenciones en dirección Granada.
El accidente ha tenido lugar en el kilómetro 188, hasta donde se han desplazado servicios sanitarios para atender a los heridos, así como Guardia Civil de Tráfico para descongestionar la complicada circulación de la A-92 durante la tarde.
