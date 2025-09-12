Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Colapso en la A-92 por un accidente este viernes. DGT

Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada

La colisión ha tenido lugar entre un camión y dos turismo a la altura de Loja, en dirección a la capital

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:51

Tres personas han resultado heridas tras un accidente entre un camión y dos turismo. La colisión ha tenido lugar en la A-92, a la ... altura de Loja, sobre las 19.30 horas de este viernes. Debido al choque, la vía ha llegado a sufrir hasta diez kilómetros de retenciones en dirección Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  4. 4 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  5. 5

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  6. 6

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  7. 7

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  8. 8 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  9. 9

    Los familiares del asesinado en Huétor le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos
  10. 10 Así es la nueva bebida hecha con agua de Granada que anuncian Casillas, Ona Carbonell o Márquez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada

Tres heridos y diez kilómetros de retenciones tras un accidente en la A-92 de Granada