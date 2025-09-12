Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de Guardia Civil de Tráfico. IDEAL

Fallece un octogenario al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna

Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años

C. L.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:28

Un hombre de 84 años ha fallecido al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

MÁS INFORMACIÓN

El accidente ha tenido lugar minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12. Según los testigos, el coche se salió de la vía y cayó por un barranco quedando atrapado en su interior un varón de avanzada edad.

Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  3. 3 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja
  10. 10

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Fallece un octogenario al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna

Fallece un octogenario al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna