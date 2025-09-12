Fallece un octogenario al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años

C. L. Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Un hombre de 84 años ha fallecido al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

MÁS INFORMACIÓN Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

El accidente ha tenido lugar minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12. Según los testigos, el coche se salió de la vía y cayó por un barranco quedando atrapado en su interior un varón de avanzada edad.

Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años.