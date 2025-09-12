Fallece un octogenario al caer con su coche por un barranco en Guadahortuna
Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años
C. L.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 18:28
Un hombre de 84 años ha fallecido al salirse de la vía su vehículo y caer por un barranco en Guadahortuna, en la comarca de los Montes de la provincia de Granada, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.
El accidente ha tenido lugar minutos antes del mediodía en la carretera GR-5100, en el kilómetro 12. Según los testigos, el coche se salió de la vía y cayó por un barranco quedando atrapado en su interior un varón de avanzada edad.
Rápidamente se activó a los Bomberos de Iznalloz (aunque finalmente no tuvieron que intervenir ya que la persona estaba completamente liberada), a la Guardia Civil de Tráfico, y al equipo médico de Guadahortuna. A su llegada, no han podido más que certificar el fallecimiento del conductor, un hombre de 84 años.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.