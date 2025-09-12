Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo. IDEAL

Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil se ha trasladado al paraje del Charco del Negro para su rescate

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:29

Hallan muerto a un parapentista en el paraje del Charco del Negro de la Sierra de Loja. El hombre desapareció sobre las 22.05 horas ... de la noche de ayer mientras participaba en una salida de vuelo libre junto a unos amigos, que avisaron inmediatamente a los servicios de emergencias.

