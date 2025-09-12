Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

Hallan muerto a un parapentista en el paraje del Charco del Negro de la Sierra de Loja. El hombre desapareció sobre las 22.05 horas ... de la noche de ayer mientras participaba en una salida de vuelo libre junto a unos amigos, que avisaron inmediatamente a los servicios de emergencias.

El 112 Andalucía activó a Bomberos de Loja, Guardia Civil y una agrupación de voluntarios de Protección Civil para iniciar la búsqueda. Además, esta mañana se desplazó a una unidad áerea, el helicóptero de la Guardia Civil de Málaga, y al centro de tránsito aéreo y de coordinación de rescate. Por otra parte, la Policía Local de Loja participó en el dispositivo con un dron con visión nocturna capaz de detectar el calor. Las condiciones climáticas eran aptas para la práctica del deporte y sus compañeros desconocen qué incidencias pudieron desencadenar el infortunio.

Durante esta mañana, agentes del Instituto Armado y miembros de un club de vuelo de la localidad han dado con el fallecido en un terreno escarpado, por lo que se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Granada para poder acceder a la zona.

Un verano negro

Es el segundo fallecido que se registra este verano en Loja. El pasado 22 de agosto, un vecino de Málaga, de 68 años, que practicaba este deporte de forma habitual tuvo un accidente en la pedanía la Venta del Rayo y cayó tras una maniobra de aterrizaje fallida. La Policía Local del municipio granadino dio el aviso sobre las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos. Los agentes indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Por desgracia, poco se pudo hacer para salvar su vida. La Guardia Civil confirmó el fallecimiento del parapentista e indicó que se había activado el protocolo judicial.

La víctima del siniestro era conocida entre los clubes de vuelo libre de Loja. Como muestra de apoyo y condolencias a la familia, se ha cancelado la concentración de vuelo libre en parapente y paramotor que se celebraba desde hoy hasta el 14 de septiembre. Esta concentración, que era 22 edición, tiene solera a nivel nacional. Hace dos décadas que se popularizaron estos deportes en el pueblo granadino, donde acuden centenares de personas anualmente

De hecho, el Ayuntamiento controla y mantiene las zonas de vuelo más transitadas de forma asidua. Hasta la fecha, nunca se habían producido incidencias de este tipo. Las condiciones y la orografía de Loja hacen que se pueda practicar tanto parapente como ala delta prácticamente todo el año, siendo la Sierra y el Pico del Hacho algunas de las localizaciones predilectas.