El abogado, a la izquierda, junto a los afectados. IDEAL

Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa

Pagaron miles de euros en tratamientos inconclusos por el cierre repentino del centro, mientras el empresario manifiesta que trata de abrir en un nuevo local

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:37

Comenta

La clínica cerró de forma repentina a finales de febrero de 2025. Los clientes de un centro del Zaidín se toparon con la persiana bajada ... después de años de tratamientos que se alargaban y complicaban más de la cuenta. Los usuarios, que aseguran que contrataron créditos a través del empresario o entregaron miles de euros en efectivo para pagar sus tratamientos, recibían distintas versiones del hombre al que le confiaron su salud dental. Un cartel en busca de afectados sobre el antiguo local ha derivado en el planteamiento de una querella colectiva por estafa y apropiación indebida.

