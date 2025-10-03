«Le di 12.000 euros y llevo dos años que no puedo comer»

Implantes sin poner, cancelaciones continuas de citas, dolores persistentes y heridas en la boca por la desatención. Los clientes que han denunciado al propietario de ... una clínica dental narran a IDEAL la desesperación que sienten. Muchos de ellos han destinado sus ahorros o pagan créditos desde 2023 sin que se les hayan solventado sus problemas.

«Me dijo que me arreglaba la boca entera por 12.000. Yo tenía ya siete implantes de otro lado. Me fie de él porque le conocía. Es que yo vengo, yo vengo de Idental y Dentix. A mí me ha pillado todo. Me puso la parte de arriba, pero no están bien. Ahora me estoy haciendo la parte de abajo en otra clínica. Así me ha tenido dos años dándome largas. Pagué en octubre de 2023 y un mes más tarde empecé el tratamiento. Llevo dos años que no he podido comer», lamenta uno de los denunciantes.

«Tengo una ortodoncia que no se me ha acabado que me ha costado 2.800 euros. Me he gastado otros 1.200 euros en terminarla en otra clínica y contrate además un implante de 1.400 euros con este señor que nos ha engañado. El día 27 de febrero de 2024 fue cuando firmé la financiación y él ya sabía de sobra que iba a cerrar dos días después», esgrime una de las denunciantes. Reunidos en el despacho de abogados, los perjudicados cuentan uno a uno su caso. «Mi niño lleva tres años y medio con brackets, nos han mandado muchos ortodoncistas distintos. Lleva meses sin ningún tipo de revisión. Él nos buscó la financiación, está totalmente pagado, pero nos da largas y se niega a entregarnos la historia clínica», asevera otra de las perjudicadas. «Hemos hecho en casa un esfuerzo económico para pagar el tratamiento. No es solo estética es salud y después de tres años y medio con unos brackets puestos, sinceramente, no sabemos qué nos vamos a encontrar cuando le quiten los aparatos», remacha.

Los tratamientos y la falta de seguimiento han socavado la salud de algunos pacientes. «A mi hijo le quitaron dos muelas que no tendrían que haber quitado. Le pusieron un adaptador de paladar para hacer espacio, estuvo un año y le hizo trizas el paladar entero. Un alambre le hizo una llaga y estuvo un mes entero con infección y sin poder hablar», explica a IDEAL otro de los afectados. En la misma línea, un hombre de mediana edad alega que ni siquiera a día de hoy sabe si le van a poder instalar los implantes. «Me presupuestó en unos 11.000 euros mi arreglo. Me dijo que podrían quitarme el quiste. Le hice una transferencia de 5.000 euros con la intención de finiquitar el resto al terminar el tratamiento. Llevo tres años con brackets, pero no me llegaron a extraer el quiste. Tuve que acudir a la Seguridad Social. En mi caso, me han dicho que hay una zona de la boca en la que no me van a poder poner los implantes siquiera», denuncia.

La misma situación afronta una madre que, en mitad de su embarazo, le tocó sufrir con una herida en el cielo de la boca sin posibilidad de que le avanzaran el tratamiento dado su estado. «En noviembre de 2023 firmé la financiación del tratamiento, unos 5.000 euros. Y en mi caso incluía braquets, extracción de un canino y colocación de una prótesis. Una vez que me hice la ortodoncia, estuve más de 8 meses esperando que me hicieran la cirugía sin avanzar el tratamiento. Puse la primera reclamación ya en 2024. Después de esa primera reclamación, al final de 2024 me hice la cirugía y de ahí tuve otro par de revisiones más y fin. Me dejó con la cirugía prácticamente cicatrizando y el paladar abierto en situación de embarazo con el riesgo que entraña sin revisiones. Entonces tuve que ir a buscarme una clínica inmediatamente», manifiesta. «Ahora mismo estoy en situación que he dejado de pagar la financiera, pues me voy a arriesgar a que me denuncien y estoy pagando en otra clínica», resume.

Por otra parte, algunos clientes destacan que hicieron pagos en metálico. «Lo conozco desde que era pequeño. Me propuso un precio especial por ponerme implantes. Pagué una parte con un crédito de consumo y otra parte en efectivo. El tratamiento se me ha quedado a medias y está mal hecho. Le pagué 8.000 y el nuevo presupuesto para arreglarlo es de otros ocho mil», dice una de las denunciantes.

«Le pague 17.000 euros en mano, en otras clínicas me pedían más. Me pusieron unos cuantos implantes provisionales. Me dijo el dentista un día que no podía seguir haciéndome nada en la boca porque es que no le pagaban y se iba. Yo ya me fui a otro dentista, lógicamente, porque no me iba a quedar a medias. Pues me ha costado 12.000 que me los pongan. Además de los 17 que le pagué a este señor. Mi tratamiento por lo menos estaba bien hecho», se consuela.

Los pacientes afrontan también problemas psicológicos. Confiesan que pensaron que habían sido unos ingenuos, se culparon de lo ocurrido e incluso les costó animarse a denunciar. «Fui al psicólogo y al psiquiatra, porque no podía ni dormir. Me dio ansiedad. Me he dicho tonta mil veces, me he sentido tan sumamente mal que eso no tiene pago para nada y sé que no voy a cobrar nada. Pero yo lo que quiero es que se haga justicia», indica una granadina. Los pacientes han tenido repercusiones laborales tras pedir numerosos permisos para acudir a las citas, que después les cancelaban. Algunos granadinos residen en otras provincias. Los clientes califican al empresario de embaucador. «El hombre es astuto, te envuelve y vende humo. Yo entré a su consultorio, a pedir un presupuesto y salí con un crédito bancario firmado y ni siquiera me han hecho nada», sentencia una de las denunciantes.