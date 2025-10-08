Trata de huir en moto de la Policía en el Albaicín y lo pillan con MDMA y cocaína También portaba una importante cantidad de dinero fraccionado y repartido en dos montones, presuntamente obtenido a través del menudeo

La Policía Nacional ha detenido a un varón de 29 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al ser identificado en la vía pública portando MDMA y cocaína en formatos preparados para la comercialización y el menudeo.

Los agentes, los cuales estaban realizando un dispositivo de seguridad en el distrito centro, al registrar las pertenencias de esta persona encontraron varias pastillas de MDMA que sumaban más de 3 gramos, así como cocaína por un peso superior a los 5,5 gramos.

La actuación policial se produjo a mediodía en una de las calles del Barrio del Albaicín. Los agentes se encontraban realizando un dispositivo de seguridad para la prevención de la delincuencia, cuando vieron un ciudadano circulando en una motocicleta que ante la presencia policial reaccionó con un aparente estado de nerviosismo realizando un brusco cambio de dirección, por lo que decidieron darle el alto.

Al identificar a esta persona, llamó la atención de los agentes la bandolera que llevaba al hombro, por lo que decidieron comprobar su contenido. Al revisar el interior encontraron en la misma una pequeña bolsa transparente con cierre hermético conteniendo en su interior tres bolsitas de plástico de color verde con cierre de alambre y seis bolsitas de plástico blanco con el mismo tipo de cierre.

El posterior análisis toxicológico determinó que el contenido de las bolsas verdes se trataba de metilendioximetanfetamina, droga sintética conocida como MDMA, éxtasis o Molly. Por otro lado, las bolsitas de color blanco contenían cocaína. Las primeras dieron un peso superior a los 3 gramos mientras que las segundas superaban los 5,5 gramos

Además, los policías localizaron una gran cantidad de dinero fraccionado repartido en dos montones con billetes de varios importes, hasta sumar un total de 555 euros.

Como responsable de un presunto delito de tráfico de drogas, esta persona fue trasladada a dependencias policiales. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.