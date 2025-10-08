Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Droga incautada por la Policía Local de Granada. IDEAL

Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

La droga apareció en una inspección técnica rutinaria, por lo que fue requerida la Policía Local de Granada

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Martes, 7 de octubre 2025

Comenta

Los distintos Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado encuentran a diario droga. La vigilancia ciudadana y las operaciones especiales contra el narcotráfico dejan incautaciones ... todos los días. Pero, un técnico de una empresa de ascensores no se topa con más de 200 gramos de cocaína de forma habitual. Pero, así ha sido. Ocurrió en el barrio del Zaidín este martes. Mientras el trabajador realizaba una inspección rutinaria en el elevador, encontró unos paquetes un tanto sospechosos. Eran cinco bolas con un color blanco, lo que podría ser droga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  2. 2 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  5. 5 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  6. 6 Los meteorólogos coinciden: llegan las lluvias a Granada y Aemet habla de calima
  7. 7 La capital y el Área Metropolitana sientan las bases de su futuro conjunto
  8. 8 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10 La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín