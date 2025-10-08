Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Los distintos Cuerpos y Fuezas de Seguridad del Estado encuentran a diario droga. La vigilancia ciudadana y las operaciones especiales contra el narcotráfico dejan incautaciones ... todos los días. Pero, un técnico de una empresa de ascensores no se topa con más de 200 gramos de cocaína de forma habitual. Pero, así ha sido. Ocurrió en el barrio del Zaidín este martes. Mientras el trabajador realizaba una inspección rutinaria en el elevador, encontró unos paquetes un tanto sospechosos. Eran cinco bolas con un color blanco, lo que podría ser droga.

La droga, al parecer cocaína, estaba escondía en cinco paquetes entre el piso cuarto y el sexto de un bloque del Zaidín. El trabajador, al encontrarse con el pastel, llamó a la Policía Local de Granada, quien comprobó el hallazgo. Además, tras realizar una inspección en las zonas comunes del edificio, también apareció una balanza de precisión, de las que se usan para separar las dosis de droga.

Los agentes de la Policía Local no pudieron atribuir la pertenencia de la sustancia a ningún vecino al estar escondida en una zona común. Los policías encargados de la intervención comparecieron y dejaron la cocaína en la comisaría de la Policía Nacional, quien se tendrá que hacer cargo de la investigación para aclarar la procedencia.

Si se tiene en cuenta que el precio del gramo en el mercado callejero es de 60 euros, aproximadamente, la droga incautada hubiese alcanzado un total de 15.000 euros tras su venta al menudeo.