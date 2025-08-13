Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un operario bebe agua durante un descanso en su jornada laboral, ayer en el centro de Granada. Ariel C. Rojas

Trabajo inspecciona 73 empresas en Granada para verificar medidas frente al calor

La institución ha realizado 44 requerimientos para subsanar errores frente el estrés térmico en lo que va de verano, frente a 85 la temporada pasada

Inés Gallastegui

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:37

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada ha realizado este verano un total de 73 visitas a empresas de la provincia por ... posibles incumplimientos de las medidas de seguridad y salud obligatorias ante fenómenos meteorológicos adversos, como temperaturas extremas. El jefe de la Inspección de Granada, Jesús Rodríguez Garvayo, informó a esta redacción que, de esas actuaciones, 37 ya han finalizado con el resultado de 59 requerimientos para subsanar deficiencias, 44 de ellos específicamente en relación con incumplimiento de obligaciones preventivas frente al calor extremo, pero de momento no se ha levantado ninguna acta de infracción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8

    Granada digitaliza todos los trámites del padrón
  9. 9 Dónde comer el mejor pescado de roca de la Costa Tropical
  10. 10 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Trabajo inspecciona 73 empresas en Granada para verificar medidas frente al calor

Trabajo inspecciona 73 empresas en Granada para verificar medidas frente al calor