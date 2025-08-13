Trabajo inspecciona 73 empresas en Granada para verificar medidas frente al calor

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada ha realizado este verano un total de 73 visitas a empresas de la provincia por ... posibles incumplimientos de las medidas de seguridad y salud obligatorias ante fenómenos meteorológicos adversos, como temperaturas extremas. El jefe de la Inspección de Granada, Jesús Rodríguez Garvayo, informó a esta redacción que, de esas actuaciones, 37 ya han finalizado con el resultado de 59 requerimientos para subsanar deficiencias, 44 de ellos específicamente en relación con incumplimiento de obligaciones preventivas frente al calor extremo, pero de momento no se ha levantado ninguna acta de infracción.

A falta del cierre de todas las actuaciones, si comparamos estos datos con los del verano pasado, se aprecia una disminución de este tipo de actuaciones. En el verano de 2024 se practicaron 95 actuaciones que dieron lugar a 200 requerimientos –de ellos 85 específicamente relacionados con las altas temperaturas–, pero finalmente solo una fue objeto de un expediente sancionador. Se trataba de un taller mecánico de vehículos multado «por la ausencia absoluta de medidas de prevención frente al estrés térmico».

Cada verano los medios de comunicación se hacen eco de las muertes por golpe de calor en el entorno laboral ocurridas en nuestra geografía, la última la de una trabajadora de la limpieza de 61 años en Jerez (Cádiz). La Inspección Provincial de Trabajo coincide con los empresarios y sindicatos consultados en que la prevención de riesgos laborales relacionados con el calor extremo mejora año tras año, fruto de una mejor concienciación, tanto de empresarios como de trabajadores.

Normativa frente al calor El real decreto-ley 4/2023 Establece medidas obligatorias de protección en trabajos al aire libre frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos.

Avisos de Aemet Si hay aviso naranja o rojo por calor extremo y las medidas preventivas no garantizan la protección del trabajador, deberán adaptarse las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de la jornada y la suspensión de determinadas tareas.

Jornada intensiva El convenio colectivo de la construcción en Granada establece la jornada intensiva de 7.00 a 15.00 del 16 de junio al 15 de agosto.

Protocolo de la construcción La Confederación Nacional de la Construcción, CCOO Hábitat y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT firmaron un acuerdo sobre medidas preventivas frete al estrés térmico en julio de 2023.

Organización del trabajo La empresa deberá garantizar el suministro de agua potable y fresca, protección solar, ropa de trabajo adecuada, instalaciones de higiene y bienestar climatizadas y sombra en las zonas de obra siempre que sea posible. Se establecerán descansos frecuentes a la sombra, se realizarán turnos rotatorios y se evitará realizar las tareas más pesadas en las horas de más calor.

Recomendaciones Beber agua regularmente, aun sin sed, comer ligero, usar ropa ancha, clara y transpirable, y casco, sombrero o gorra.

Formación e información En el tablón de anuncios de la obra se indicará cada día el nivel de riesgo según la Aemet. Los trabajadores serán informados de las medidas de prevención, incluyendo los primeros auxilios en caso de golpe de calor. Los síntomas de un golpe de calor son temperatura corporal alta, piel enrojecida, naúseas o vómitos, frecuencia cardiaca acelerada y agitación o cambios en el estado mental o el comportamiento.

«Se está comprobando, con carácter general, un cumplimiento de las normas vigentes para la prevención de riesgos frente al calor por parte de las empresas –señala Rodríguez Garvayo–. En la mayor parte de los casos ya se han integrado de forma normalizada estas obligaciones en el marco de los planes de prevención, fundamentalmente mediante la adaptación de los horarios y la intensificación de la formación a los trabajadores».

Tanto la Inspección de Trabajo como los principales sindicatos de la provincia comenzaron el verano con sendas campañas informativas sobre las obligaciones legales y las recomendaciones en materia de prevención frente a las olas de calor. En el caso del organismo estatal, en junio envió cartas «a empresas de aquellos sectores en los que el riesgo de golpe de calor puede ser superior, tales como gasolineras, mercadillos, agricultura, construcción, ocio en el exterior, etcétera».

Segunda oportunidad

Las actuaciones de la Inspección, que depende del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se inician motivadas por denuncias –normalmente, de sindicatos o de los propios trabajadores afectados, aunque cualquiera puede interponerlas– o bien de oficio, cuando este organismo cuenta con información de alguna posible irregularidad en un centro de trabajo. Los expedientes sancionadores se producen cuando, en el marco de estas actuaciones, las empresas inspeccionadas no subsanan las deficiencias detectadas; es decir, se les da la oportunidad de corregirlas antes de ser multadas.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 ya obligaba a las empresas a incluir en su plan de seguridad y salud las medidas correctoras necesarias para paliar los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, pero, ante la mayor frecuencia de episodios de calor extremo, fruto del cambio climático, en 2023 el Gobierno aprobó un real decreto que incluía expresamente estas circunstancias y establecía la posibilidad de modificar o incluso suspender la jornada laboral en caso de riesgo extremo. Además, la patronal y los sindicatos del sector de la construcción acordaron ese mismo año un protocolo con medidas concretas relativas al agua, la sombra o la organización del trabajo y los convenios colectivos del sector recogen una jornada intensiva que evita las horas más tórridas.

Menos denuncias sindicales

Este es el tercer verano en el que ambas normativas están en marcha y, según los sindicatos mayoritarios, la concienciación parece estar reduciendo el número de incidencias denunciadas. «El año pasado pusimos más de 60 denuncias y este año vamos entre 15 y 20», explica Antonia Cabrera, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras del Hábitat, que abarca los sectores de la construcción, limpieza y gestión de residuos, vigilancia y seguridad o jardinería. Miembros del sindicato realizan rondas por distintos lugares de la provincia, de forma aleatoria o atendiendo a demandas de trabajadores, y han comprobado que «las empresas están más concienciadas y en general las medidas preventivas se cumplen».

La misma impresión tiene Francisco Ruiz Ruano, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Granada. «Hemos detectado una mayor concienciación por parte de empresarios y de trabajadores. Hay menos incidencias por incumplir el horario o por falta de medidas preventivas, que ya son archiconocidas», explica el representante de FICA-UGT, que este verano ha puesto ocho denuncias en la capital y calcula que el doble o el triple en el resto de la provincia.

Entre los incumplimientos más frecuentes detectados por los sindicatos destacan la ausencia de agua fresca –«No vale con una botella o una manguera al sol», advierte Cabrera–; la falta de lugares con sombra o climatizados para descansar; la exposición prolongada al sol de trabajadores sin establecer turnos rotatorios; o la prolongación de la jornada laboral más allá de las tres de la tarde, en el caso de la construcción.