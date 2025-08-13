«Es tan importante facilitar medidas preventivas como que luego se utilicen»

La patronal comparte la impresión de los sindicatos de que la concienciación sobre los riesgos del calor extremo en el tajo está surtiendo efecto. Y ... recuerda que, aunque es obligación legal de los empleadores establecer las condiciones para proteger a los empleados, estos también deben «estar concienciados y ser responsables» para evitar consecuencias fatales. «Es tan importante que se pongan las medidas preventivas como que luego se utilicen», resalta Francisco Martínez-Cañavate, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, en referencia a recomendaciones como hidratarse, usar casco o gorra, descansar a la sombra o aplicarse crema de protección solar.

Martínez-Cañavate explica que aplicar la jornada intensiva representa un esfuerzo para las empresas porque muchas obras se tienen que terminar en agosto, ya que deben estar listas a la vuelta de las vacaciones, y algunos trabajos, como los de asfaltado o bacheo de carreteras, se hacen ahora que hay menos tráfico.

«La jornada intensiva del 16 de junio al 15 de agosto es un calendario de mínimos y hay empresas que lo implementan durante más tiempo, incluso durante todo el año», afirma. Sin embargo, el sector no es partidario de obligar a todas las empresas a ampliar esta jornada hasta finales de septiembre, porque puede suponer «una pérdida de productividad importante».

Condiciones en la hostelería

La hostelería es otro sector en el que los trabajadores pueden sufrir los excesos del termómetro, pero las condiciones laborales han mejorado, según la patronal. El portavoz de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Juan Manuel López, resalta que en la mayoría de los hoteles y restaurantes se trabaja ya con aire acondicionado, incluso en las cocinas, y el mayor impacto se lo lleva el personal de servicio al aire libre. «Las terrazas están funcionando por las noches, cuando hace fresquito, porque al mediodía no tenemos casi clientes, y en muchas de las que hay funcionan los pulverizadores de agua, con lo cual el mismo fresco o calor tienen los trabajadores que el cliente que está sentado», matiza.

También se ha avanzado mucho en la ropa de los camareros, recuerda, con uniformes de tejidos ligeros, transpirables y de colores claros, incluso sombreros o gorras 'casual' para personal de terraza y cocina exterior.

López afirma que, efectivamente, cada vez hay más concienciación. «Además de por motivos evidentes de cuidar a nuestros equipos, hay un tema secundario: tener a equipos estresados por el calor baja la productividad y da mala imagen al cliente. Es que ganamos todos», subraya.