Un camarero sirve una comanda en una terraza. Ideal

«Es tan importante facilitar medidas preventivas como que luego se utilicen»

La patronal destaca la responsabilidad compartida entre empresas y trabajadores para salvar vidas

I. Gallastegui

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:37

La patronal comparte la impresión de los sindicatos de que la concienciación sobre los riesgos del calor extremo en el tajo está surtiendo efecto. Y ... recuerda que, aunque es obligación legal de los empleadores establecer las condiciones para proteger a los empleados, estos también deben «estar concienciados y ser responsables» para evitar consecuencias fatales. «Es tan importante que se pongan las medidas preventivas como que luego se utilicen», resalta Francisco Martínez-Cañavate, secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada, en referencia a recomendaciones como hidratarse, usar casco o gorra, descansar a la sombra o aplicarse crema de protección solar.

